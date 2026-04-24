Envoys Witkoff y Kushner de EE. UU. viajarán a Pakistán para conversaciones sobre Irán este sábado

La diplomacia internacional toma un nuevo rumbo con las inminentes conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán, que se llevarán a cabo en Pakistán este fin de semana, según anunció la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Steve Witkoff, enviado especial de EE. UU., y Jared Kushner partirán de Washington la mañana del sábado para participar en la segunda ronda de negociaciones, tras la llegada a Islamabad del ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi.

Un Escenario Bajo Vigilancia

Con una fuerte presencia de seguridad en las calles y restricciones de tráfico en la zona «roja» de la capital, Islamabad está preparado para acoger las conversaciones. El gobierno paquistaní enfatiza su papel como mediador clave en el proceso de paz, aunque se ha reportado que Teherán aún no ha enviado una delegación oficial.

Los Estados Unidos están Listos para Actuar

Aunque el vicepresidente JD Vance no asistirá a las negociaciones, se mantendrá en alerta para intervenir si su presencia se vuelve necesaria. Según Leavitt, “todos están listos para volar a Pakistán si se presenta la oportunidad”.

Advertencias desde el Pentágono

El secretario de Defensa de EE. UU., Pete Hegseth, instó a Irán a alcanzar un «acuerdo bueno y sabio», reflejando el enfoque estratégico de Washington hacia el conflicto. Hegseth añadió que la nación no está apresurada por llegar a un acuerdo y que la presión sobre el comercio marítimo iraní continuará hasta que se logre un resultado satisfactorio.

Impacto Global por el Conflicto

La interrupción del tráfico en el estrecho de Ormuz ha tenido repercusiones significativas en el suministro energético global, elevando los precios a niveles alarmantes. Mientras tanto, las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, resaltan que EE. UU. no puede esperar apoyo si toma decisiones unilateralmente.

Cooperación Internacional y Desafíos

Hegseth también criticó a los aliados europeos, sugiriendo que deberían contribuir más activamente a la seguridad en la región. La dinámica actual plantea preguntas sobre el papel de las alianzas y la cooperación en tiempos de crisis.