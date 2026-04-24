Inundados: Vecinos improvisan camilla para trasladar a enfermo a través de un río

En un dramático episodio que resalta la valentía de la comunidad, los residentes de Anfama, en Tucumán, debieron improvisar una camilla para trasladar a un vecino enfermo a través de un río crecido después de intensas lluvias. Este acto de solidaridad pone de manifiesto la falta de infraestructura en esta zona montañosa.

La Inclemencia Climática y su Impacto en Anfama

Ubicado a 1.900 metros sobre el nivel del mar, el pueblo de Anfama enfrenta retos constantes durante la temporada de lluvias. Las malas condiciones de las rutas imposibilitan la llegada de ambulancias o helicópteros, lo que obligó a los pobladores a ser ingeniosos en momentos de crisis.

Una Muestra de Unidad y Dedicación

Un grupo de ocho hombres valientes se unió para trasladar a un paciente que no podía caminar. Utilizando troncos y frazadas, crearon una camilla improvisada y se adentraron en el caudaloso río Grande. Las imágenes del esfuerzo colectivo fueron compartidas en redes sociales, generando tanto solidaridad como indignación por las recurrentes dificultades de acceso a recursos médicos.

El Desafío de Cruzar el Río

El video capturado por los propios vecinos muestra cómo la cadena humana lucha contra la corriente, sosteniendo la camilla en alto mientras navegan entre piedras y corrientes. Esta operación no solo fue una prueba física, sino un verdadero acto de comunidad que llevó varias horas lograr. El reconocimiento a su valentía ha resonado en las redes sociales como un poderoso recordatorio de la fuerza comunitaria en tiempos adversos.

La Falta de Infraestructura en la Alta Montaña

Anfama, que frecuentemente se ve aislado por el crecimiento repentino de ríos y la destrucción de caminos, pone de manifiesto el abandono histórico de la región. Desde marzo, las lluvias han tenido un impacto significativo, afectando a diversas localidades y resaltando la urgencia de mejorar la situación de infraestructura en la alta montaña tucumana.

La Respuesta Comunitaria ante Emergencias

Los vecinos, que están acostumbrados a enfrentar este tipo de situaciones, expresaron su impotencia ante la ausencia de soluciones rápidas. “Así es la vida en los cerros en tiempos de lluvias,” afirmaron, subrayando la resiliencia de una comunidad que se une cuando más se necesita. Sin ambulancias disponibles, la acción comunitaria se convierte en la única opción viable.

Un Llamado a la Conciencia Social

La serie de emergencias en Anfama es un recordatorio de que este no es un caso aislado. Las historias de rescates y dificultades se repiten cada año, y cada vez que ocurre un accidente, los vecinos deben unirse para ayudar a quienes lo necesitan. En ocasiones, agradecen a aquellos que colaboran con alimento, consolidando así el espíritu de unidad.

Anfama: Más que un Pueblo, un Destino Turístico

Además de sus desafíos, Anfama también se destaca como un atractivo turístico. La comunidad local ofrece hospedaje y actividades al aire libre, como trekking y cabalgatas, aunque dichas actividades se limitan a la temporada seca. El potencial turístico de la zona muestra una contraparte a los retos diarios de sus habitantes.