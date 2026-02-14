Carlos Hallak: “Los recursos naturales no son suficientes”

En una reciente entrevista, el economista Juan Carlos Hallak subrayó la importancia de transformar el modelo exportador argentino hacia productos con mayor valor agregado. Su análisis, basado en un informe de la Facultad de Ciencias Económicas 2025, resalta oportunidades y desafíos en este camino.

Durante la conversación, Hallak abordó la necesidad de elaborar un nuevo modelo exportador que no se limite a los recursos naturales. Con datos de INDEC, su equipo clasificó las exportaciones de manera innovadora, diferenciando entre bienes diferenciados y no diferenciados.

El perfil de las exportaciones argentinas

“Los bienes diferenciados son aquellos que no son commodities y que, por tanto, tienen un valor agregado significativo”, explicó Hallak. Esto pone de relieve una realidad crucial: Argentina no puede depender exclusivamente de sus recursos naturales. Para ser competitiva, necesita diversificar su oferta.

El informe apunta que, para 2025, las exportaciones diferenciadas están proyectadas a crecer casi un 10% en comparación con 2024. “No es un avance radical, pero sí un signo positivo”, admitió Hallak.

La industria automotriz y sus retos

Cuando se le preguntó sobre la caída en las exportaciones automotrices, Hallak la atribuyó a factores temporales, apuntando a la dependencia del mercado brasileño en lugar del estadounidense. “Vale la pena estar atentos a la evolución del sector automotriz en Brasil, donde empieza a haber producción de autos eléctricos”, destacó.

Minería: un panorama distinto

En el sector de la minería, la situación es diferente. “La minería sigue siendo un producto primario”, declaró. Aunque ha habido un aumento en las exportaciones de litio y el oro ha visto incrementos en su valor, la naturaleza extractiva del sector persiste. “Exportamos litio, pero en su forma primaria sin procesar”, aclaró.

Valor agregado: una mirada integral

Hallak propone que el foco no debe ser únicamente el litio, sino también otros recursos como el maíz y la soja. “Hay un potencial enorme en agregar valor a nuestros productos agrícolas”, dijo. Argentina ya está en el camino de diversificar sus exportaciones con productos como válvulas, cables de acero y lácteos fortificados, entre otros.

Sobre el temor de que el aumento de exportaciones afecte el abastecimiento interno, Hallak fue claro: “No veo un problema ahí. A menudo el mercado interno ofrece mejores márgenes debido a menores costoslogísticos”. Afirmó que los precios internacionales responden a las dinámicas del mercado y no son aleatorios.

El desafío para Argentina, concluyó Hallak, está en cómo utilizar los ingresos de sus recursos naturales para fortalecer la infraestructura, fomentar la innovación y mejorar la promoción comercial. Este enfoque podría rejuvenecer y diversificar el entramado exportador del país.