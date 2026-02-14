Fugitivo eslovaco arrestado en Juegos Olímpicos de Milano-Cortina por asistir a partido de hockey

Un fugitivo es capturado en plena competencia de su selección de hockey, evidenciando que a veces los eventos deportivos pueden tener giros inesperados.

Un hombre de 44 años buscado por robo fue arrestado en Milan después de registrarse en un alojamiento cercano para ver jugar a su equipo nacional de hockey sobre hielo en los Juegos Olímpicos de Invierno, según informaron fuentes policiales italianas.

Un pasado delictivo que lo persiguió

Las autoridades arrestaron al hombre bajo una orden de captura emitida por el tribunal de Bolzano en 2010, relacionado con robos en establecimientos comerciales, según un comunicado del Carabinieri.

Caza del fugitivo en el corazón de la ciudad

La policía logró localizar al sospechoso el miércoles por la mañana gracias a una alerta automática enviada desde el alojamiento en el distrito de Baggio, en las afueras de Milan, en el momento de su check-in.

El arresto se llevó a cabo en un camping de la calle Via Ajraghi, donde el fugitivo no opuso resistencia. Durante su detención, el hombre confesó que había viajado a la ciudad para apoyar al equipo de hockey de Eslovaquia en los juegos.

Cárcel y hockey: un desenlace inesperado

El hombre fue trasladado a la prisión de San Vittore, donde deberá cumplir un resto de 11 meses y siete días por delitos relacionados con la propiedad. Aunque Eslovaquia enfrentó a Finlandia ese mismo día, él no pudo asistir al partido, ya que se encontraba bajo custodia.

Un desenlace curioso en el contexto olímpico

Italia había intensificado las medidas de seguridad durante el evento deportivo, exigiendo a los proveedores de alojamiento que reportaran la información de sus huéspedes a las autoridades. Esto podría haber contribuido al rápido arresto del ladrón, quien, según informan medios italianos, podría haber ignorado la existencia de la orden de captura, dado que llevaba años sin regresar a Italia.

En el partido, la selección eslovaca se impuso 4-1 a Finlandia en el Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, destacando la actuación del jugador de los Montreal Canadiens, Juraj Slafkovsky, quien anotó dos goles.