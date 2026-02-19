Carlos Rodríguez: «La política de dólar barato nos lleva a la estanflación»

Título: Carlos Rodríguez propone cuatro cambios clave para revitalizar la economía argentina

Bajada: En medio de la incertidumbre económica, el destacado economista Carlos Rodríguez presenta una serie de estrategias que podrían transformar la situación actual del país.

El economista Carlos Rodríguez ha marcado la pauta con sus recomendaciones al Gobierno nacional, sugiriendo cuatro acciones esenciales para cambiar la dirección de la política económica: «en lugar de seguir comprando reservas sin un destino claro».

Recomendaciones cruciales para el Gobierno

El exviceministro de Economía durante la gestión de Carlos Menem ha propuesto las siguientes medidas:

1. Levantar el cepo cambiario: Permitir la salida de dólares que actualmente están restringidos.

2. Tipo de cambio libre: Flotar el tipo de cambio sin bandas, impulsando así la transparencia en el mercado cambiario.

3. Independencia en las tasas de interés: Separar al Tesoro y al Banco Central de la determinación de las tasas de interés.

4. Regulación monetaria sólida: Implementar una regla de expansión monetaria clara para el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Análisis de la situación económica

Rodríguez afirma que estas medidas son clave para recuperar la confianza de los inversores y estabilizar el mercado cambiario. “La política actual de mantener un dólar encepado y barato está llevando a la inflación, cierre de negocios, aumento de la desocupación y conflictos laborales, todo en un contexto de desconfianza y falta de inversiones” expresó en su cuenta de la red social “X”.

El economista también advierte que “la inflación persiste porque el Tesoro crea liquidez que exacerba la situación” y enfatiza que “endeudar al Tesoro para aportar reservas al BCRA resulta ineficaz”.

“Aunque las intenciones puedan ser buenas, los instrumentos y métodos utilizados no están a la altura de las circunstancias”, concluyó Rodríguez, quien se formó en la prestigiosa Escuela de Chicago.