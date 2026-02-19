El Gobierno Provincial Refuerza Medidas de Prevención del UPD

La Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones de Córdoba ha lanzado una campaña clave para apoyar a las familias durante el popular "Último Primer Día" (UPD), un evento que marca el comienzo del último año de secundaria. Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer herramientas y estrategias que ayuden a reducir los riesgos relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias entre los estudiantes.

El secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira, participó en el programa “Es por acá” de Punto a Punto Radio, donde compartió detalles sobre la estrategia adoptada por su organismo ante esta preocupación social. Durante la conversación, García Ferreira se centró en el rol fundamental que juegan las familias en la nueva realidad del consumo entre los jóvenes.

El Papel de las Familias en el UPD

En su análisis sobre el UPD, el secretario destacó que “no existe evidencia que sugiera que sea preferible que los padres permitan el consumo de alcohol en casa en lugar de en la calle”. Resaltó que dicha postura puede enviar un mensaje confuso y perjudicial que fomenta la normalización del consumo entre menores.

Enfoque en la Prevención y el Acompañamiento

García Ferreira enfatizó la importancia de la prevención y el apoyo temprano en el desarrollo de los jóvenes. “Nuestro enfoque está en la prevención; toda nuestra energía está dirigida a esta causa”, afirmó. Entre las acciones implementadas, se incluyen talleres en escuelas, espacios de escucha en barrios, y programas específicos dirigidos a jóvenes y sus familias.

Normas y Límites: Claves para el Futuro de los Jovenes

El secretario también abordó la necesidad de que los adultos establezcan reglas claras. “Los jóvenes requieren límites”, comentó, añadiendo que es fundamental que los grupos de padres trabajen en conjunto para establecer normas sociales que impacten positivamente en el comportamiento de sus hijos.

Un Enfoque Integral: Amor, Contención y Límites

Consultado sobre las medidas punitivas, García Ferreira expresó que «lo sancionador no resuelve el tema”. En este sentido, afirmó que aunque las restricciones pueden ser efectivas temporalmente, estas suelen reprimir comportamientos que podrían explotar de otras formas. Por lo tanto, subrayó la necesidad de combinar “amor, contención y límite” como los pilares esenciales para navegar esta etapa delicada y establecer pautas de cuidado que la comunidad comparta.