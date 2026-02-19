Últimas Noticias de Australia: Vínculos en Caso de Secuestro y Debate sobre ‘Net Zero’

Dural: La Policía Establece una Escena del Crimen Relacionada con la Desaparición de Chris Baghsarian

La policía de Nueva Gales del Sur ha confirmado la ubicación de una escena del crimen en Dural, que se cree está vinculado al secuestro del octogenario Chris Baghsarian.

Un Caso de Identidad Equivocada

El anciano de 85 años fue secuestrado desde su hogar en North Ryde la mañana del pasado viernes, en un episodio que las autoridades consideran un caso de identificación errónea. Andrew Marks, Detective Superintendente Actuante, afirmó que existe esperanza de que Baghsarian siga con vida.

La Escena del Crimen en Dural

En un comunicado emitido esta mañana, la policía reveló que se realizó un allanamiento en una propiedad de Dural, la cual se sospecha fue utilizada como un "fortín improvisado" por los secuestradores. Ayer, a las 19:00 horas, se llevó a cabo esta operación con el fin de recolectar evidencia.

Llamado a la Colaboración Ciudadana

Las autoridades han ampliado su solicitud de ayuda a la población, instando a aquellos que hayan presenciado actividades sospechosas en la zona de Dural desde el viernes pasado a que se pongan en contacto con la policía. Esta colaboración es crucial para avanzar en la investigación y resolver el caso.

La situación sigue siendo objeto de análisis mientras los detectives trabajan para desentrañar los detalles de este alarmante incidente.