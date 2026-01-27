Carnaval 2026: Los Destinos Favoritos de los Argentinos y el Papel de Villa Carlos Paz

Escapadas de Carnaval: Mar del Plata y Brasil, los destinos preferidos por los argentinos

El fin de semana largo de Carnaval, que se celebrará del 14 al 17 de febrero, promete ser el momento ideal para disfrutar del verano. Un reciente estudio de Booking.com revela los destinos turísticos más buscados por los argentinos.

Mar del Plata: El Clásico Veraniego

Mar del Plata se reafirma como el destino más popular del país, seguido de cerca por San Carlos de Bariloche y la Ciudad de Buenos Aires. Este trío de opciones ofrece una variada mezcla de playa, naturaleza y propuestas culturales que cautivan a los viajeros.

Villa Carlos Paz: Un Atractivo Cercano

En el cuarto lugar del ranking se posiciona Villa Carlos Paz, que se destaca por su proximidad y la amplia gama de alojamientos y actividades recreativas. Las sierras y el lago añaden un atractivo especial, convirtiéndola en una elección predilecta para este feriado largo.

La lista de los cinco destinos nacionales más buscados la completa Villa Gesell, consolidando la tendencia entre las ciudades turísticas del país.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, afirmó: “El feriado de Carnaval es uno de los más esperados del año, ofreciendo opciones para todos los gustos y presupuestos”.

Brasil, el Electo para Viajes Internacionales

En el ámbito internacional, Brasil emerge como el destino favorito. Cuatro de los cinco lugares más buscados pertenecen a este país, con Florianópolis, Río de Janeiro, Buzios y Bombinhas liderando las preferencias. Madrid completa el quinteto como la única ciudad europea en el listado.

La cercanía, las playas hermosas y la conocida oferta turística aseguran que Brasil siga siendo la principal elección internacional de los argentinos para escapadas de fin de semana largo.

El estudio también reafirma una tendencia: los argentinos utilizan los feriados largos como oportunidad para descansar y disfrutar, sin esperar grandes ocasiones para viajar.