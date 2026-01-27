Cierre de Alal en Goya: 260 familias afectadas por la crisis económica

La emblemática fábrica de hilados y telas Emilio Alal SACIFI se ve forzada a cerrar sus operaciones, provocando una alarmante pérdida de empleo en Goya y Villa Ángela. Esta drástica decisión afecta a 260 trabajadores, marcando un nuevo capítulo sombrío en la industria textil argentina.

El cierre fue comunicado de forma sorpresiva a los operarios mediante telegramas, poniendo fin a más de un siglo de presencia industrial en la región del Norte Grande.

La empresa, reconocida como una de las principales **Pymes** del sector, alegó haber explorado todas las alternativas posibles antes de tomar esta difícil decisión, la cual no fue considerada deseada.

Las Causas del Cerrojazo: Importaciones y Competitividad

En un comunicado oficial, Alal atribuyó su situación crítica a las políticas económicas del Gobierno nacional. La **apertura indiscriminada de importaciones** de hilados y prendas, provenientes en su mayoría de Asia, sumado al ingreso de ropa usada, dificultó la capacidad de competencia del sector nacional.

“La caída del poder adquisitivo exacerbó la demanda de textiles”, indicaron responsables de la firma. Además, resaltaron un “combo” letal que incluye altos costos energéticos, financieros y laborales, junto a una presión impositiva excesiva y un preocupante **atraso cambiario**.

Un Sector en Crisis: La Realidad Textil Argentina

La situación en la planta de Goya se ha deteriorado notablemente en los últimos días, debido a problemas en la cadena de pagos y cobranzas. Aunque se realizaron inversiones para producir telas de mayor valor agregado, estas no fueron suficientes para cambiar el rumbo financiero de la empresa.

“Este cierre es reflejo de una crisis que ha golpeado a numerosas industrias manufactureras, especialmente al **sector textil**, que enfrenta su momento más complejo”, afirmaron desde la administración de Alal.

Repercusiones Sociales: Un Golpe a Goya

El cierre de Alal supone una tragedia social para Goya, donde la compañía representaba un pilar del empleo privado. “Comprendemos el profundo impacto social y humano que esto genera”, manifestaron los directivos, expresando su agradecimiento a los trabajadores que sostuvieron la empresa durante décadas.

Esta situación no solo preocupa a los trabajadores, sino que también ha generado inquietud en el ámbito político y gremial de Corrientes. Existe un creciente temor ante la desaparición del **entramado productivo** local y la falta de medidas efectivas para proteger la industria nacional.