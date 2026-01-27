Greg Abbott firma ley en Texas en 2026 que beneficia a trabajadores

A partir del 1° de enero de 2026, una nueva normativa en Texas simplifica las condiciones para la solicitud inicial de beneficios por desempleo, eliminando un requisito de horas que afectaba a los trabajadores que perdían su empleo.

La reciente ley, sancionada por el gobernador Greg Abbott, busca modernizar el proceso de reclamación por desempleo en el estado, haciendo el sistema más accesible para los texanos. Con esta reforma, se eliminan las 30 horas requeridas previamente, lo que permite a más personas acceder a los beneficios correspondientes.

Objetivos de la Nueva Ley

La reforma tiene como eje central lograr una mayor coherencia interna en el Código Laboral. Según los autores de la normativa, esta actualización previene confusiones sobre quién debe ser notificado cuando un trabajador solicita beneficios tras la pérdida de su empleo.

Aspectos Importantes de la Normativa

Es fundamental tener en cuenta que la eliminación del requisito de horas y la nueva definición del concepto de empleador no se aplican a todos los procedimientos en curso. Esto significa que solo quienes inicien sus reclamaciones después del 1° de enero de 2026 podrán beneficiarse de estas nuevas condiciones. Por lo tanto, cualquier gestión antes de esta fecha seguirá las regulaciones anteriores.

¿Quiénes se Ven Afectados?

La ley HB 3699 impacta directamente a las initial claims, lo que significa que se enfoca exclusivamente en el inicio del proceso de solicitar beneficios. Los trabajadores deben asegurarse de que sus reclamaciones sean presentadas tras la entrada en vigor de la nueva legislación para poder acceder a las ventajas que esta ofrece.

Otros Cambios Importantes en Texas

Aparte de la HB 3699, en enero de 2026 también comenzaron a regir otras importantes normas firmadas por el gobernador Abbott. Estos cambios reflejan un enfoque continuo hacia la modernización del marco legal laboral en Texas, con el objetivo de mejorar las condiciones para sus ciudadanos.