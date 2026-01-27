Incendios en Chubut: Focos activos en Los Alerces afectan más de 35 mil hectáreas

La difícil situación del incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces se agrava, con nuevos focos de fuego que resurgen en medio de condiciones extremas.

En las últimas horas, el incendio forestal en el Parque Nacional Los Alerces, ubicado en Chubut, ha cobrado un nuevo impulso con la reactivación de al menos tres focos. Este escenario se ve perjudicado por intensos vientos y altas temperaturas, después de más de un mes de lucha contra las llamas.

Nuevos Focos de Incendio

Los recientes focos se han identificado en la región de Puerto Café, contribuyendo a un incendio que ya ha devastado más de 35,000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones.

Operativo de Control y Alertas Climatológicas

Más de 500 brigadistas, bomberos y equipos de apoyo están trabajando arduamente en un operativo coordinado entre el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, la Administración de Parques Nacionales y organismos provinciales. Sin embargo, la batalla contra el fuego sigue siendo dura y desafiante.

Restricciones en el Tránsito

Las autoridades de Vialidad Provincial han cerrado la Ruta Provincial N.º 71, que conecta la Ruta Nacional 40 con Cholila, debido al avance del incendio, lo que representa un riesgo para la seguridad de los vehículos.

Preocupación por la reactivación de incendios en Chubut

Condiciones Climáticas Adversas

El Servicio Meteorológico Nacional ha comunicado que las condiciones climáticas continuarán siendo complicadas. Está previsto que hoy la temperatura alcance los 21 grados, con posibilidad de lluvias aisladas. Sin embargo, el martes podría haber rachas de viento de hasta 70 km/h, lo que complicará aún más la situación.

Perspectivas para la Semana

Hacia finales de esta semana, se anticipa un considerable aumento de la temperatura, con máximas que podrían llegar a los 31 y 32 grados. Este cambio en el clima incrementará seriamente el riesgo de expansión del incendio.