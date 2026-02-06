Carnaval 2026: Todo sobre los corsos y cortes de calles en CABA

El Carnaval 2026 se acerca con explosiones de alegría y cultura a toda la Ciudad de Buenos Aires. Prepárate para disfrutar de corsos gratuitos en diferentes barrios durante todo febrero.

La celebración del Carnaval 2026 en Buenos Aires promete transformar la ciudad en un escenario vibrante a lo largo de febrero. Las festividades comenzarán el sábado 7 y se extenderán hasta el domingo 1° de marzo, con actividades programadas a partir de las 18:30 en varias localidades. Las recomendaciones de la organización sugieren estar atentos a las comunicaciones oficiales ante posibles cambios en la agenda.

Las murgas porteñas, reconocidas por su estilo único, con ritmos contagiosos y letras ingeniosas, enmarcan estas fiestas. Grupos emblemáticos como “Los Reyes del Movimiento” y “La Catalina del Riachuelo” aportarán su energía característica al evento.

Desde la agrupación Carnaval en los Barrios, resaltaron la importancia de esta festividad: “158 años celebrando el Carnaval en la Ciudad de Buenos Aires, una fiesta donde diversas expresiones culturales se encuentran”.

Carnaval 2026 en la Ciudad de Buenos Aires

Cronograma de Corsos en Buenos Aires: ¡No te lo Pierdas!

Parque Saavedra

Ubicación: Vilela entre Conde y Roque Pérez

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Parque Sarmiento

Ubicación: Av. Dr. Ricardo Balbín 4750

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Villa Urquiza

Ubicación: Av. Triunvirato entre Monroe y Av. Olazábal

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero; 28 de febrero y 1° de marzo

San Telmo

Ubicación: Parque Lezama (Brasil y Av. Paseo Colón)

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21 y 22 de febrero

La Boca

Ubicación: Palos entre Espinosa y Villafañe

Fechas: 7, 8, 14, 16, 17, 21 y 22 de febrero

Boedo

Ubicación: Av. Boedo entre Av. Independencia y Av. San Juan

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16 y 17 de febrero

Pompeya

Ubicación: Av. La Plata y Av. Chiclana

Fechas: 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

Colegio de Ciudad

Ubicación: Seguí entre Neuquén y Av. Gaona

Fechas: 7, 8, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 28 de febrero y 1° de marzo

¿Cómo Afectarán los Cortes de Calle? Planifica Tu Recorrido

Los cortes de calle iniciarán entre las 16:00 y 18:00 horas, permitiendo armar escenarios y vallados para el evento. Es fundamental planificar tu ruta con antelación y estar atento a los desvíos temporarios.

Los corsos están programados para los sábados de 20:00 a 2:00 del día siguiente, mientras que los domingos comenzarán a la misma hora pero terminarán a medianoche. Para los feriados del lunes 16 y martes 17, los horarios se mantendrán similares.