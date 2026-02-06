Juan Antonio Lázara: ‘Para 2026, el 93% de los millonarios invertirá en arte’

El arte contemporáneo se encuentra en un momento decisivo, destacándose como una opción de inversión atractiva en medio de la incertidumbre económica global. Expertos como Juan Antonio Lázara comparten sus perspectivas tras un viaje por Europa, donde estudió de cerca las tendencias del mercado artístico.

El arte contemporáneo está experimentando un auge mundial, convirtiéndose en una alternativa de inversión viable frente a la inestabilidad en los mercados financieros tradicionales. Juan Antonio Lázara, quien visitó varios países europeos, revela que el dinámico panorama del arte contemporáneo presenta un sinfín de oportunidades.

Un Mercado en Expansión y Diversidad Creativa

“El arte contemporáneo presenta una fusión de estilos y narrativas que se alejan de lo que tradicionalmente conocemos”, afirma Lázara. En este contexto, convergen artistas visuales, joyeros y performers, cada uno aportando su visión única. Los museos europeos lideran esta tendencia y la consolidan como un mercado en constante evolución.

Entre las experiencias más impactantes están las performances observadas en Barcelona e Italia, donde el arte aborda cuestiones sociales como la discriminación y el racismo. “Estos artistas utilizan la performance para resaltar problemáticas relevantes de nuestra sociedad”, agrega Lázara.

Oportunidades de Inversión en el Mercado Argentino

A nivel local, a pesar de los desafíos económicos, el sector artístico argentino se mantiene activo. “Aquí hay coleccionistas que han realizado importantes inversiones”, explica Lázara, recordando casos notables como el de Eduardo Costantini.

Además, destaca la existencia de un mercado secundario accesible. “Si bien no todos pueden adquirir una obra de millones, sí existe la posibilidad de adquirir un grabado mucho más asequible”, aclara. Ferias como arteBA y otras exposiciones regionales son vitales para mantener la circulación económica de esta industria.

“El movimiento económico es significativo”, apunta. “Los costos en Argentina son comparables a los de Europa, lo que abre nuevas oportunidades para el mercado local”, añadió.

Tendencias Globales y el Futuro del Arte

En cuanto a la inversión global, Lázara comenta que se prevé un aumento del 20% en las inversiones en arte por parte de personas con un patrimonio superior a un millón de dólares para 2025. “Las proyecciones indican que para 2026, un 93% de estas personas dedicará al menos un 30% de su patrimonio a la adquisición de obras de arte”, subraya.

El Arte como Refugio y el Talento Emergente

En tiempos de inestabilidad financiera, el arte se establece como un refugio de valor. “Cada vez más personas están reconociendo el potencial de invertir en artistas emergentes”, comenta Lázara, destacando que las mujeres son las principales impulsoras de estas apuestas.

En el ámbito institucional, el apoyo del Fondo Nacional de las Artes resulta fundamental. “Estamos ofreciendo créditos a artistas emergentes y galerías para impulsar sus trabajos”, explica. “Estamos ante un futuro prometedor para el arte contemporáneo en Argentina”, concluye con optimismo.