FOPEA y ADEPA: Condenan Firmemente

Amenazas a un Periodista: Un Caso que Sacude el Periodismo Argentino

El agresivo ataque a la libertad de expresión se pone de manifiesto tras las amenazas sufridas por el periodista Alejandro Alfie, quien denunció estos actos intimidatorios en sus redes sociales.

El clima de tensión en el periodismo argentino se intensificó después de que el periodista Alejandro Alfie recibiera amenazas de muerte a través de mensajes directos en Instagram. El remitente, Jorge Buamden, se autodefine como «periodista deportivo» y vive en la ciudad de Buenos Aires, donde ha generado un amplio repudio por sus acciones.

Las Amenazas: Un Impacto Alarmante

Las agresiones verbales comenzaron el 23 de enero y continuaron hasta el 5 de febrero, a pesar de que se presentó una denuncia formal ante las autoridades tan solo tres días después de las primeras amenazas. El caso se encuentra en el Juzgado Criminal y Correccional N°12, y la investigación está a cargo de la fiscal Silvana Russi. Aunque se le proporcionaron botones de pánico a Alfie y su esposa, la falta de acciones concretas por parte de la fiscalía ha suscitado preocupación.

Contexto del Ataque

Las amenazas contra Alfie llegaron como reacción a su artículo sobre el despido de la corresponsal del canal C5N, Silvina Sterin Pensel, debido a sus comentarios considerados antisemitas. Buamden, quien ha compartido previamente mensajes a favor de Sterin Pensel, busca intimidar un discurso crítico sobre el conflicto en Medio Oriente.

Reacciones del Ámbito Político y Periodístico

El hecho ha generado un fuerte rechazo en diversos sectores. El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) condenaron enérgicamente las amenazas, enfatizando que este tipo de actos constituyen un grave ataque a la libertad de prensa. Ambos organismos exigen que la justicia actúe con rapidez y garantice la protección de Alfie y su familia.

Un Clamor por Justicia y Seguridad

La Fundación LED (Libertad de Expresión + Democracia) también se ha manifestado, subrayando que estos actos de intimidación tienen un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, no solo para el periodista afectado, sino para toda la sociedad. En un entorno donde el respeto por la opinión ajena parece estar en peligro, es fundamental que las instituciones actúen y protejan el derecho a la información.

Solidaridad de Compañeros y Autoridades