Descubre Vibes: La nueva app de Meta para editar videos cortos con IA

Meta da un paso audaz con el lanzamiento de Vibes, una aplicación independiente destinada a revolucionar la creación de videos a través de inteligencia artificial, prometiendo una experiencia única y accesible.

Vibes: La plataforma independiente de Meta

Meta ha anunciado el inicio de pruebas para Vibes, su nueva plataforma centrada en la creación y distribución de videos generados mediante inteligencia artificial (IA). Este lanzamiento tiene como objetivo ofrecer una experiencia exclusiva para usuarios interesados en contenidos creativos de este tipo.

Innovaciones en la creación de contenido

Con Vibes, los usuarios podrán crear videos cortos utilizando herramientas de IA y explorar un feed lleno de producciones realizadas por otros. Esta aplicación adopta un formato similar al de TikTok o Instagram Reels, pero con la singularidad de que todo el contenido es generado por IA.

El enfoque de Meta en la experiencia del usuario

La independencia de Vibes busca eliminar barreras de acceso, facilitar la creación de contenido y fomentar el uso prolongado de la aplicación en un entorno dedicado a la producción de videos por IA. Meta tiene como meta consolidar Vibes como un producto con una identidad propia y competir directamente con otras aplicaciones enfocadas en contenido generado por IA, como Sora de OpenAI.

Interés creciente por herramientas creativas

Desde la empresa aseguran que el impulso detrás de la creación de Vibes proviene del creciente interés de los usuarios en herramientas creativas, lo que se ha visto reflejado en el uso sostenido de Meta AI desde su lanzamiento.

Características más destacadas de Vibes

Los usuarios de Vibes tienen la posibilidad de crear videos desde cero o reutilizar contenidos ya existentes. Además, pueden añadir música, elementos visuales y personalizar el estilo de sus producciones antes de publicarlas. El contenido creado puede compartirse dentro de la aplicación, enviarse por mensaje privado y difundirse en Instagram y Facebook, incluyendo Stories y Reels. La función de remix también permite que otros usuarios adapten esos videos.

Un futuro prometedor con modelo freemium

Por el momento, Vibes es de uso gratuito, pero Meta planea implementar un modelo freemium. Esto permitirá mantener algunas funciones básicas sin costo, mientras que las herramientas más avanzadas estarán disponibles a través de una suscripción. Además, la compañía tiene la intención de integrar Vibes con los planes pagos que está desarrollando para sus plataformas, como Instagram, Facebook y WhatsApp, en su esfuerzo por expandir los productos basados en IA.