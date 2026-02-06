Andrés Serrano, el artista controvertido que fotografió a Jeffrey Epstein antes de su muerte

Las interacciones entre el artista estadounidense Andrés Serrano y el infame Jeffrey Epstein están salpicadas de controversia y arte. La reciente exposición de correos ha desvelado una conexión que muchos desconocían.

Andrés Serrano, reconocido por su provocativa obra que incluye imágenes de crucifijos sumergidos en orina, ha reaparecido en el foco mediático tras revelarse su relación con Jeffrey Epstein. El destacado fotógrafo de 73 años no solo capturó la esencia de un hombre polémico, sino que también expuso su mirada sobre las figuras influyentes de su tiempo.

En 2019, Serrano realizó un retrato de Epstein, cuatro meses antes de que este se quitara la vida en una cárcel de Brooklyn. Este fatídico evento sucedió tras la condena de Epstein por delitos de pedofilia. Serrano, conocido por su exposición «El juego: todo sobre Trump», fue considerado para representar a Estados Unidos en la 61ª Bienal de Venecia, aunque finalmente fue elegida Alma Allen.

Un enfoque artístico inusual

A lo largo de su carrera, Serrano ha hecho uso de fluidos corporales en su obra, en un intento de desafiar las normas sociales y estéticas. Su relación con Epstein comenzó a partir de un intercambio de correos que se originó por el interés de Serrano en una escultura del siglo XVI de la Virgen María que Epstein poseía. En 2008, Epstein ya había sido declarado culpable de prostituir a una menor, lo que añadía un contexto sombrío a sus encuentros.

Serrano menciona que sus reuniones con Epstein eran estrictamente profesionales, aunque algunos correos sugieren que había un trasfondo más personal. Su retrato de Epstein fue considerado por el artista para ser incluido en su obra «Infamous», destacando la notoriedad del financista.

Reflexiones sobre Epstein y sus juegos de poder

Con el tiempo, Serrano expresó que Epstein «se revuelve en su tumba» viendo cómo sigue siendo el centro de atención. En sus declaraciones, describió al magnate como un hombre que coleccionaba personas más que arte. “Era alguien muy rico, pero nunca le pregunté de dónde provenía su dinero”, admitió.

En un intercambio por correo en 2016, Serrano reflexionó sobre su postura política respecto a Donald Trump, anotando su repulsión por ciertos comentarios del entonces candidato presidencial. «Nunca hay buena elección», le respondió Epstein, creando un vínculo inesperado entre dos figuras controversiales.

Los correos que salieron a la luz reflejan una serie de encuentros y discusiones sobre arte, religión y los eventos de la época, mostrando así la complejidad de sus interacciones. Sin embargo, ahora Serrano enfrenta el riesgo de “cancelación” por su asociación con Epstein, un desenlace que pocos anticiparon.