Asalto a Tiros en Moscú: Atacan a Alto General y Subjefe de Espionaje Militar de Rusia

Intento de asesinato en Moscú: un general ruso herido a tiros

Un alto mando del ejército ruso fue atacado en un suburbio de la capital. La situación desata interrogantes sobre la seguridad del alto mando militar en tiempos de conflicto.

El teniente general Vladimir Alexeyev, número dos del GRU, fue víctima de un tiroteo este viernes en un bloque residencial de Moscú.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió su traslado inmediato al hospital, aunque su estado de salud sigue siendo incierto.

Un blanco importante en un contexto tenso

Alexeyev es una figura clave en la inteligencia militar de Rusia, y su ataque representa un hecho alarmante, siendo el último en una serie de incidentes violentos en la capital desde el inicio de la invasión a Ucrania hace cuatro años.

Desde 2018, su nombre figuraba en la lista de sancionados por la Unión Europea y el Reino Unido tras un ataque relacionado con un agente nervioso en el Reino Unido.

Investigación en curso y primeras reacciones

El Comité de Investigaciones de Rusia ha abierto un caso por intento de asesinato. Svetlana Petrenko, portavoz del organismo, confirmó que Alexeyev se encuentra hospitalizado, mientras que el atacante logró escapar.

Los investigadores están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad en busca de pistas sobre el paradero del agresor.

La voz de los testigos Un vecino relató que el estruendo de los disparos la despertó, así como los gritos pidiendo ayuda. «Fue un momento aterrador. Los vecinos se preguntaban qué hacer mientras intentaban ayudar al general», comentó.

Un general con un papel crucial

Durante su carrera, Alexeyev ha estado involucrado en decisiones estratégicas relevantes, incluyendo las conversaciones de paz durante la asediada ciudad de Mariupol en 2022.

Además, participó en negociaciones con Yevgeny Prigozhin, líder del grupo Wagner, durante un amotinamiento en junio de 2023.

Reacciones del Kremlin y acusaciones implicadas

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que el presidente Vladimir Putin fue notificado sobre el ataque y expresó sus deseos de pronta recuperación para el general. Sin embargo, aún no hay claridad sobre quiénes están detrás del ataque, aunque el ministro de Asuntos Exteriores ha señalado hacia Ucrania.

Desde Kyiv, no se han realizado declaraciones, aunque han reivindicado acciones contra militares rusos en el pasado, lo que añade un matiz de tensión a la situación.