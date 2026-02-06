Agresión a enfermera: le arrancan un dedo durante atención médica

Un impactante incidente ocurrió en General Pinedo, Chaco, donde un hombre mordió a una enfermera durante una atención médica, resultando en una amputación traumática.

El dramático ataque en el hospital

El hecho tuvo lugar en el hospital Isaac Waisman, tras un llamado de emergencia para asistir a un hombre que se había descompensado. Sin embargo, al llegar, los profesionales encontraron a un paciente exaltado y agresivo, lo que llevó a su traslado.

Un paciente violento y su agresión

Según Mónica Wagner, directora del hospital, el hombre fue transportado en la ambulancia junto a una enfermera y el chofer. Tras ser evaluado por el médico de guardia, se decidió trasladarlo a un centro con mayor capacidad. Durante el procedimiento, el paciente se tornó violento, lo que complicó la atención.

El momento del ataque

Mientras la enfermera intentaba acomodar una máscara de oxígeno, el hombre reaccionó de forma violenta y le mordió el dedo. La mordida fue tan severa que le arrancó la parte superior del dedo mayor de su mano derecha, un hecho que dejó a los testigos en estado de shock.

Consecuencias para la enfermera

La enfermera, que sintió el dolor inmediato, no se percató de la gravedad del daño hasta que se le comenzó a atender. Debido a las lesiones, fue necesaria una amputación traumática de su falange distal, lo que la llevará a un largo proceso de recuperación.

El agresor y su situación actual

Tras el ataque, el agresor fue detenido por la policía y enfrenta cargos por lesiones graves. Actualmente se encuentra internado en un centro de salud mental en Presidencia Roque Sáenz Peña, bajo custodia policial mientras se determina su situación legal.