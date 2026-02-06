Dow Jones rompe la barrera de los 50,000 puntos

Este viernes, el Dow Jones alcanzó un nuevo récord, superando por primera vez la barrera de los 50.000 puntos, marcando un retorno del optimismo tras semanas de incertidumbre en el sector tecnológico.

Un Cierre Triunfal para el Dow Jones

El índice Dow Jones, principal barómetro de la Bolsa de Nueva York, cerró con una sorprendente subida del 2,47%, alcanzando los 50.115,67 puntos. Junto a él, el Nasdaq también celebró con un incremento del 2,18%, mientras que el S&P 500 avanzó un 1,97%.

Reacciones desde la Casa Blanca

El presidente Donald Trump no tardó en celebrar este logro en su red social Truth Social, expresando con entusiasmo: «¡FELICITACIONES, ESTADOS UNIDOS!».

El Dow Jones y Su Significado

El Dow Jones representa un selecto grupo de 30 grandes empresas estadounidenses cuyas acciones son monitoreadas para reflejar el estado general del mercado. Entre las compañías más notables se encuentran American Express, Home Depot, Coca-Cola y Nike.

Historial y Resiliencia del Mercado

Este nuevo récord se da tras alcanzar los 40.000 puntos en mayo de 2024 y los 30.000 en noviembre de 2020. Analistas destacan este hito como una señal de resiliencia, indicando que «el mercado se beneficia del apoyo generalizado de compradores tras jornadas de intensa presión a la baja», según expertos de Briefing.com.

El Optimismo Regresa al Mercado

Luego de días difíciles, Wall Street comenzó a mostrar signos de recuperación. El Nasdaq, por ejemplo, vio un aumento del 2,01% y el S&P 500 subió un 1,81%.

Los Ganadores del Día

Los fabricantes de semiconductores fueron los grandes beneficiados. Nvidia, el líder mundial en capitalización de mercado, vio un aumento superior al 7%. Otras compañías como Broadcom, AMD e Intel también reportaron incrementos significativos en sus valores.

Desafíos para Amazon

No obstante, no todas las noticias fueron positivas. Amazon experimentó un fuerte retroceso, con una caída del 7,42% en sus acciones, lo que resultó en una pérdida de aproximadamente 150.000 millones de dólares en su valor de mercado, alcanzando mínimos no vistos desde junio.

El Panorama para la Semana

A pesar del récord alcanzado por el Dow Jones, se prevé que, al cierre de la semana, los índices reflejen pérdidas acumuladas debido a la volatilidad del mercado.