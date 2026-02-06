El presidente Javier Milei ha decidido abrir el Congreso durante el receso de verano, anticipando un período legislativo activo entre el 2 y el 27 de febrero. Sin embargo, surgen desafíos inmediatos que podrían ralentizar el avance de su ambiciosa agenda, particularmente la reforma laboral que esperan aprobar.

El reloj legislativo marca la cuenta regresiva en el Senado, donde el oficialismo, junto a aliados estratégicos, ha solicitado formalmente a la vicepresidenta Victoria Villarruel que convoque a una sesión el próximo miércoles a las 11. El objetivo es presentar la iniciativa de “modernización laboral” en el recinto.

Apoyo Político en el Senado

La solicitud refleja la fuerza del bloque liderado por Patricia Bullrich, quien encabeza la bancada oficialista en la Cámara Alta. El documento cuenta con el respaldo de jefes de bloque de diversas fuerzas políticas, sumando un total de 44 senadores a favor de la propuesta.

Firmantes Destacados

Entre los firmantes destacan la tucumana Beatriz Ávila, el misionero Carlos Arce, y el correntino Carlos Camau Espínola. También están presentes la exministra neuquina Julieta Corroza y el cordobés Luis Juez, quien a pesar de no pertenecer al partido macrista, ha manifestado su apoyo.

Desafíos en la Cámara de Diputados

A pesar de la movilización en el Senado, el clima en Diputados es diferente. Los propios líderes de bloque han informado al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, que el tiempo es escaso luego de la sesión del miércoles.

Un Número Crucial de Votos

El oficialismo espera alcanzar solo 41 votos para la reforma el próximo miércoles, lo que representa una reducción respecto a los 46 que obtuvo con el Presupuesto 2026. Aunque se Barajan nombres de potenciales aliados del peronismo como Carolina Moisés, la incertidumbre persiste.

El Reloj Corriendo contra la Reforma

Incluso si se logra la aprobación en el Senado, el tiempo restante hasta finales de febrero es limitado debido a los feriados de carnaval. La corta ventana para dictaminar complica la estrategia del oficialismo, que aspira a avanzar rápidamente frente a los desafíos del retorno a la actividad legislativa.