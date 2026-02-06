El Secreto para Recibir Pagos en Criptomonedas

El próximo miércoles se discutirá un proyecto de modernización laboral que podría revolucionar la forma en que los empleados reciben sus salarios, incluyendo la opción de recibir remuneraciones en criptomonedas.

El proyecto de reforma laboral que el Gobierno argentino presenta ante el Congreso contempla varios cambios significativos en las regulaciones laborales. Entre ellos, se destaca la posibilidad de que empleadores y empleados acuerden recibir la remuneración total o parcial en criptomonedas estables, siempre que estas cumplan con ciertos criterios establecidos.

¿Qué Implicaciones Tendrá Esta Reforma?

De acuerdo con la información circulante y análisis de expertos, esta iniciativa permitiría que los trabajadores pacten recibir hasta el 100 % de su salario en activos digitales estables, particularmente aquellos que están respaldados por monedas fuertes. Esta opción surge en un contexto donde cada vez más empleados buscan alternativas para recibir sus pagos, especialmente en el sector tecnológico y de servicios.

Condiciones para que el Pago en Criptomonedas Sea Válido

Para que esta modalidad de pago sea jurídicamente aceptable, deben cumplirse tres requisitos clave:

Acuerdo Expreso: Ambas partes deben consentir de forma clara y voluntaria el pago en criptomonedas. Estabilidad y Convertibilidad del Activo: El activo digital debe ser estable, evitando la volatilidad que podría afectar el salario del trabajador. Obligaciones Fiscales en Pesos: A pesar de que el salario se efectúe en criptomonedas, las obligaciones fiscales deben regularse en moneda nacional.

Estos requisitos están diseñados para garantizar la transparencia económica y el cumplimiento normativo, manteniendo el enfoque en la legalidad y seguridad del empleo formal.

¿Cuál es el Objetivo de Esta Flexibilización?

Los sectores tecnológicos han destacado que formalizar el pago en stablecoins podría organizar prácticas laborales existentes, brindando seguridad jurídica y contable tanto a empresas como a empleados. Además, se están explorando nuevos instrumentos de salario dinámico y medios digitales de pago.

Sin embargo, la propuesta ha generado críticas por parte de cámaras bancarias, que advierten que permitir pagos fuera del sistema bancario tradicional podría poner en riesgo a trabajadores y jubilados. En respuesta, la Cámara Fintech defendió la regulación actual y la preferencia del público por las billeteras digitales.

A medida que la discusión se intensifica, un aspecto crucial será cómo integrar esta innovación con las normativas existentes sobre monedas de curso legal. La alta aceptación de criptomonedas en Argentina forma parte de una tendencia más amplia en el mercado digital, donde los pagos digitales son cada vez más comunes.

Otros países de la región, como Brasil, también están analizando legislaciones para permitir el pago de salarios en criptomonedas, ampliando así el debate sobre el futuro laboral en un mundo cada vez más digitalizado.