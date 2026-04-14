Carne de burro a $7.500 el kilo: ¿una alternativa al asado?

La producción de carne de burro comienza a destacar en la Patagonia como una solución innovadora ante la crisis ganadera. Con el proyecto Burros Patagones en marcha, se prevé un futuro prometedor para este insumo en la región.

Una Alternativa Ecológica y Sostenible

Julio Cittadini, líder del proyecto, destacó que la idea surge a raíz de desafíos económicos y fiscales que enfrenta la crianza ovina en Patagonia, especialmente por la creciente amenaza de depredadores. “La crianza de burros se vuelve fundamental en un contexto donde muchas áreas ya no son aptas para el ganado tradicional», indicó Cittadini.

Adaptación Perfecta al Entorno Patagónico

Las condiciones climáticas de la región favorecen la adaptación del burro, considerado un animal que se desenvuelve con éxito en terrenos áridos. “Mientras que la producción de ganado bovino enfrenta serias dificultades debido a la desertificación, el burro prospera en la estepa”, comentó.

Piloto en Marcha: Primeros Pasos hacia la Comercialización

El proyecto ya ha comenzado su etapa piloto, que incluye la obtención de certificaciones sanitarias esenciales. “Recién hemos realizado una prueba de faena de burros y la comercialización fue bien recibida. Planeamos una degustación en un restaurante prestigioso”, afirmó Cittadini, vislumbrando un futuro de aceptación masiva.

Desafiando Prejuicios: Aceptación del Público

Un desafío importante ha sido romper con los estigmas culturales en torno al consumo de carne de burro. Sin embargo, los primeros resultados son prometedores. “La carne es sabrosa y nutritiva, similar a la vacuna; los consumidores han respondido de manera muy positiva a lo que ofrecemos”, añadió Cittadini.

Producción Eficiente y Atractiva

El proceso de producción se perfila como más rápido y menos costoso que el del ganado bovino. Según el desarrollo del proyecto, los burros estarán listos para faena entre 1.5 y 2.5 años, alcanzando un peso apto de entre 120 y 130 kilos.

Un Precio Competitivo para el Mercado

El costo de la carne de burro se transforma en un atractivo para los consumidores. En la fase piloto, se vendió a 7.500 pesos, muy por debajo del precio habitual de la carne vacuna en la región. “No creemos que el precio final sobrepase el 50% del valor de la carne de vaca”, concluyó Cittadini.

Transparencia y Control Sanitario

A pesar de algunos rumores, Cittadini asegura que no hay controversias sobre el proyecto y que se lleva a cabo bajo estrictos controles sanitarios. “El trabajo se realiza en colaboración con Senasa, asegurando la calidad y seguridad del producto”, explicó.

Mirando hacia el Futuro

Las primeras degustaciones y planes de nuevas habilitaciones marcan un camino optimista en la Patagonia. El proyecto aspira a expandirse hacia supermercados y carnicerías en todo el país, estableciéndose como una alternativa viable y nutritiva en el mercado argentino.