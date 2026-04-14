INDEC revela el IPC: marzo podría ser el pico del año, abril en la mira del mercado

A medida que se aproxima el informe del INDEC sobre la inflación de marzo, las proyecciones sugieren un aumento significativo que podría afectar las políticas económicas del gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa una cifra que superará el 3%, pero confía en una pronta desaceleración.

Anticipos Inflacionarios: ¿Qué Esperar?

Este martes 14 a las 16 horas, el INDEC revelará el esperado dato de inflación del mes de marzo. Luis Caputo ya ha informado que se prevé una cifra por encima del 3%, atribuyéndolo a factores temporales y a un shock en el petróleo debido a la situación en el Medio Oriente. Aun así, se muestra optimista y asegura que abril marcará el inicio de un proceso de desinflación.

Primer Examen de Inflación del Año

Marzo representa un desafío significativo para la Casa Rosada, especialmente tras un febrero con una inflación del 2,9%. Los ajustes en tarifas, transporte, y educación han acelerado el aumento de precios, creando una expectativa más alta para los datos de marzo.

Recalibración de Expectativas en el Mercado

Las proyecciones del mercado reflejan un cambio considerable. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), publicado el 8 de abril, se espera que la inflación de marzo alcance el 3%. Expertos anticipan una disminución para abril, lo que podría ofrecer un respiro al gobierno.

Proyecciones y Divergencias

A pesar de las discrepancias en estimaciones, el consenso muestra que marzo podría cerrar con un acumulado cercano al 10% en el primer trimestre. Esto plantea la necesidad de que el oficialismo defienda su compromiso de reducir la inflación en los meses siguientes.

Factores Clave: Combustibles y Educación

En el análisis de marzo, los ajustes en los precios de combustibles y servicios esenciales se destacan como los principales motores del aumento. La situación de los combustibles, impactada por la crisis en el Medio Oriente, también repercute en costos logísticos y de transporte.

Impacto en la Ciudad de Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, se reportó una inflación de 3% en marzo, superior al 2,6% de febrero. El informe del IDECBA subrayó que vivienda, transporte y educación fueron los sectores con mayor incidencia en el aumento de precios.

Latente Apuesta del Gobierno hacia Abril

Para el gobierno, la clave no solo está en los datos de marzo. La atención ahora se centra en si abril podrá confirmar la esperada desaceleración. El REM sugiere que, efectivamente, las proyecciones de inflación descenderán en los próximos meses, pero esto aún está por verse.

El IPC de marzo funcionará como un indicativo crucial. Si las cifras superan el 3%, el gobierno buscará minimizar su impacto, presentándolas como un efecto de factores transitorios. Sin embargo, si abril no muestra una mejora, se generarán dudas sobre la efectividad de las políticas desinflacionarias implementadas.