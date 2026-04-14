Sorpresa en nueva encuesta: ex funcionario lidera ranking oficialista y Milei se ubica cuarto

La Encuesta Revela un Cambio Notable en la Percepción del Gobierno de Milei

Una nueva encuesta pone en evidencia un cambio en las percepciones de los argentinos sobre el gobierno de Javier Milei, con resultados que podrían generar preocupación en el oficialismo.

El reciente estudio, realizado por las consultoras D’Alessio IROL y Berensztein, ha arrojado datos sorprendentes sobre la imagen de doce dirigentes oficialistas. Guillermo Francos, un ex funcionario que fue destituido por Milei, se posiciona como el líder en favorabilidad, mientras que el actual presidente se encuentra en la cuarta posición.

Detalles del Estudio: Momento Crítico para el Gobierno

El análisis se llevó a cabo entre el 27 y el 31 de marzo, abarcando 800 casos a nivel nacional, y se titula «Sorteando momentos difíciles». Aunque no menciona de forma explícita al Gobierno, los resultados dejan entrever las dificultades que enfrenta la administración actual.

Caída en la Aprobarción del Gobierno

Las conclusiones del sondeo reflejan una caída significativa en la aprobación del oficialismo, comenzando por la percepción de la situación económica. Un 64% de los participantes considera que la situación ha empeorado comparada con el año anterior, mientras que solo un 35% piensa que ha mejorado. Además, las expectativas económicas para el futuro también son desalentadoras, con un 56% de la población creyendo que el año próximo será peor.

Percepción Personal y Evaluación del Gabinete

La evaluación sobre la situación económica personal es igualmente alarmante, ya que el 67% de los encuestados siente que su situación ha empeorado en comparación con el año previo. Esto se suma a la disminución en la percepción positiva del gobierno de Javier Milei, con un 57% de los ciudadanos evaluándolo de manera negativa.

¿Quiénes Son los Más Apreciados en el Gobierno?

Los resultados del estudio destacan un notable cambio en la popularidad de los funcionarios. Guillermo Francos, a pesar de haber sido removido, lidera el ranking con un 44% de imagen positiva. Patricia Bullrich le sigue con un 42%, mientras que Javier Milei queda relegado a la cuarta posición, reflejando una pérdida de apoyo entre los ciudadanos.

Ranking de Imagen según los Sectores Políticos

El informe también segmenta las percepciones según la afinidad política de los encuestados, revelando diferencias notables entre votantes de La Libertad Avanza y Fuerza Patria. Por ejemplo, en el sector libertario, Bullrich se posiciona como la más apreciada con un 86%. En contrastante, los votantes de Fuerza Patria tienen una visión más crítica hacia Francos, quien solo recibe un 6% de favorabilidad.

Incluir estos datos sugiere que el momento actual para el gobierno de Javier Milei no es solo un desafío, sino una alerta que podría impactar en su futura gestión y en la percepción del electorado.