Carolina Manucci: ‘Los dólares de hoy no son reales, todo es deuda’

La economista Carolina Manucci expone un preocupante diagnóstico sobre la deuda pública argentina, destacando un aumento alarmante que podría comprometer aún más la economía del país en los próximos años.

Durante una conversación en Canal E, Carolina Manucci presentó un estudio exhaustivo sobre la deuda pública argentina, analizando su evolución entre 2023 y 2025. Según datos oficiales del Ministerio de Finanzas, el panorama financiero del país se deteriora, con la deuda bruta que ascendería de 370.000 millones de dólares en 2023 a 466.000 millones en 2024, y una ligera disminución a 455.000 millones en 2025, sin que se vislumbre una solución fundamental a los desafíos estructurales.

Auge de la Deuda en Moneda Local

Uno de los aspectos más alarmantes es el aumento significativo de la deuda en moneda local. “En diciembre de 2023, teníamos 97.142 millones de dólares, y para finales de 2024 se proyecta que llegue a 202.000 millones”, destacó Manucci. Esta variación contrasta con una ligera baja en la deuda en moneda extranjera, lo que sugiere un cambio en la composición de la deuda más que una mejora real. “Ha sido un incremento enorme, superior al 100% en títulos y letras en moneda local”, subrayó.

Incremento del Financiamiento Internacional

La economista también advirtió sobre el crecimiento de la deuda con organismos internacionales. “Nuestra deuda con acreedores externos oficiales pasó de 68.800 millones a 99.300 millones en 2025”, detalló. Según Manucci, esto no implica una mayor solvencia, sino un incremento de la dependencia que debilita la estructura económica: “No se refleja una mejora, sino un mayor apego a los organismos internacionales frente a la escasez de financiamiento genuino”.

La Estrategia del Banco Central

El aumento de la deuda bruta en 2024 se vincula directamente con la emisión de pesos y su posterior absorción. “El Banco Central actuó como una especie de aspiradora, emitiendo sus propios títulos para eliminar el exceso de moneda”, comentó, haciendo referencia a instrumentos como BOPREA y el incremento de encajes.

Retos Económicos y Riesgos Futuro

Manucci fue contundente al referirse al dilema central del modelo económico actual: “El verdadero problema no es el exceso monetario, sino la falta de dólares”. Además, enfatizó que las reservas se generan a través del endeudamiento y no por un crecimiento económico sostenible. “Hoy, los dólares son prestados, no genuinos”, aclaró.

Inflación como Herramienta de Ajuste

La economista también hizo hincapié en el uso de la inflación como un mecanismo de ajuste económico: “Se está utilizando la inflación como un medio de absorción violenta”. A su vez, advirtió sobre la desconexión entre el ámbito financiero y la economía real, subrayando que esta última continúa estancada.

Finalmente, Manucci alertó sobre los riesgos que se perfilan en el horizonte: “La deuda está tan indexada que incluso la deuda en pesos podría complicarse”. Insistió en que sin un crecimiento real, no hay solución sostenible a largo plazo: “Sin un incremento genuino en la economía, no habrá manera de mantener este sistema”.