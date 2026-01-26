Crisis Vial: El 70% de las Rutas en Mal Estado, Alertan Trabajadores de Vialidad

Un reciente análisis de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) expone un alarmante estado de deterioro en las rutas del país. Según el informe, el desmantelamiento de esta infraestructura no solo pone en riesgo la seguridad vial, sino que también afecta la producción y la vida cotidiana de los argentinos.

El estudio técnico de FEPEVINA revela que entre el 65% y el 70% de la Red Vial Nacional se encuentra en condiciones críticas. Este deterioro es atribuido a decisiones políticas que han llevado al abandono del mantenimiento de rutas. Desde diciembre de 2023, más de 800 profesionales han sido despedidos y se estima que otros 900 están en riesgo. A esto se suma un congelamiento salarial que ya lleva más de 15 meses.

Dificultades Presupuestarias Aumentan el Descontento

El Decreto 461/2025 intentó disolver la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), pero las acciones del Poder Judicial y del Congreso han frenado este intento. Sin embargo, el daño continúa debido a una reducción presupuestaria del 75% respecto a 2023. Además, durante 2024 y 2025 se documentaron subejecuciones de hasta el 50% en fondos destinados a seguridad vial y mantenimiento, respaldados por el Impuesto a los Combustibles.

Un Problema Visible en las Carreteras

Las consecuencias son evidentes. La siniestralidad en las rutas aumentó un 14% de 2022 a 2023, con 4.369 muertes registradas oficialmente. Organizaciones como Luchemos por la Vida estiman que hasta 6.200 personas murieron en 2023 debido a accidentes viales. Rutas clave como la RN 33, RN 151 y RN 34 presentan un estado de abandono alarmante, con baches y congestiones que incrementan los costos operativos y reducen la velocidad media a tan solo 60 km/h.

El informe de FEPEVINA subraya que este problema no se origina por una falta de recursos, sino por decisiones ideológicas. “Vialidad no es gasto, es inversión pública y soberanía”, destacan los autores, que advierten que de continuar este camino, los costos futuros se multiplicarán y se erosionará el pacto fiscal.

La Urgente Necesidad de Proteger las Rutas

Ante este panorama crítico, FEPEVINA hace un llamado a declarar la emergencia vial como única medida para abordar el colapso del sistema. La organización insiste en la importancia de priorizar el mantenimiento preventivo y salvaguardar el capital humano de la DNV.