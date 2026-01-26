Hallan al joven de 21 años que escapó en bicicleta en Vicente López

Después de tres días de angustiosa búsqueda, Juan Laszeski, un joven de 21 años que había desaparecido tras abandonar su hogar en bicicleta en Vicente López, fue encontrado en Pilar.

Según informaron sus familiares, Juan está físicamente estable en el Hospital Central de Pilar, aunque presenta varios rasguños y un cuadro de amnesia. Su hermana, Teresa, compartió que el joven relató haber sido víctima de un robo y agresión.

Un viaje inesperado

Juan había huido de casa el pasado viernes tras experimentar un presunto brote psicótico. Teresa detalló que la policía lo encontró caminando descalzo y desorientado, sin sus pertenencias en una zona no especificada de Pilar.

Un hallazgo alentador, pero preocupante

“La patrulla lo encontró, pero no sabían quién era Juan porque él no se acordaba de su identidad”, explicó Teresa, quien está a la espera del parte médico oficial para conocer el estado de su hermano.

La situación es aún más alarmante, ya que Juan fue hallado sin ropa adecuada para el clima: “Lo encontraron descalzo, con un short y sin remera. Le robaron absolutamente todo: su mochila, la bicicleta, las zapatillas y el celular”, agregó la hermana.

Esperanza y preocupación

A pesar de estos momentos difíciles, la familia expresa su alivio por el regreso de Juan, aunque permanece la inquietud sobre su estado de salud mental y emocional tras la experiencia vivida.

La historia continúa desarrollándose y se esperan más información sobre la recuperación de Juan.