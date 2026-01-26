Rally de Metales Preciosos: ¿El Impacto de la Geopolítica en el Valor del Dólar?

El economista Lionel Fernández conversó recientemente con Canal E sobre el notable ascenso de los metales preciosos, destacando el comportamiento del dólar y el riesgo país. En este contexto, enfatizó la posibilidad de que Argentina vuelva a acceder a financiamiento en los mercados internacionales.

Perspectivas sobre el Oro: ¿Llegará a 6.000 dólares?

Fernández aseguró que el oro podría alcanzar un asombroso precio de 6.000 dólares este año, respaldado por pronósticos de importantes firmas financieras como Cipri Mort, Goldman Sachs y Wells Fargo.

El Crecimiento de la Plata y el Cobre

El fenómeno positivo no se limita al oro. La plata, según Fernández, ha superado los 100 dólares y podría llegar a 135 dólares para fin de año. Además, el platino y el cobre también forman parte de este crecimiento en las cotizaciones.

“Este escenario no es sorpresivo para quienes monitorean el mercado”, añadió Fernández, resaltando que ya había anticipado un ciclo alcista en los metales hace más de dos años. “La performance ha sido espectacular”, aseguró.

Factores que Impulsan el Rally de Metales

Fernández explicó que múltiples razones están detrás de este rally, incluyendo aspectos geopolíticos y la emisión monetaria. Mencionó eventos globales recientes y tensiones en países como Venezuela e Irán que han contribuido a esta presión al alza.

“El aumento en los precios de los metales vale la pena destacarlo: no se debe únicamente a un refugio de valor, sino también a un ciclo económico global robusto”, indicó. “Cualquier activo medido en dólares está aumentando”.

En este clima, tanto el oro como la plata y el cobre siguen en aumento, aunque con la excepción de las criptomonedas, que Fernández describió como uno de los peores activos en años recientes.