Tragedia en la Ruta 5: Cuatro muertos tras choque con camión al regresar de un parque acuático

Un fatídico día en un parque acuático se convirtió en una tragedia para una familia argentina. Maxilimiano Velázquez, un joven tatuador de 34 años, vivió un momento desgarrador tras un accidente en la Ruta Nacional 5 que cobró la vida de su pareja y sus dos hijas.

## Un Domingo Familiar que Termina en Horror

El terrible suceso tuvo lugar el domingo alrededor de las 20:00 en el cruce entre la Ruta Nacional 5 y el Acceso Sur, en Mercedes, a 70 kilómetros de su hogar en José C. Paz. Maxilimiano, al volante de su automóvil, intentó incorporarse a la ruta sin percatarse de la inminente llegada de un camión.

## Un Impacto Devastador

Según informes, Velázquez manejaba su Ford Escort Ghia blanco cuando fue colisionado brutalmente por un camión Foton Auman, guiado por un hombre de 30 años. El impacto fue devastador y resultó en la trágica pérdida de varias vidas.

## Víctimas del Accidente

Jacqueline Tonina, de 39 años y pareja de Velázquez, murió en el lugar del accidente. Maxilimiano fue trasladado con heridas de gravedad al Hospital Blas Dubarry, donde su estado es reservado. Entre las víctimas también se encontraban Abril Suárez, de 21 años, hija de Jacqueline, y dos pequeñas de apenas 3 y 7 años.

### La Desgarradora Escena

Luis Andrade, oficial auxiliar de los bomberos de Mercedes, relató que al llegar al lugar, ya habían perdido la vida las dos niñas. Tanto madre como hija fueron halladas en el interior del vehículo, dejando a sus seres queridos en un profundo luto.

### Testimonios de la Tragedia

“Desafortunadamente, no había mucho por hacer”, expresó Andrade, añadiendo que, según testimonios, “la ruta estaba muy transitada y el auto intentó incorporarse en un momento crítico”. El frenado del camión no le dejó espacio para maniobrar, resultando en el horrible choque.

## Investigación en Curso

El incidente ha sido clasificado por el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción de Mercedes, Juan Repetto, como «cuádruple homicidio culposo y lesiones». Este trágico evento ha reabierto el debate sobre la seguridad en la Ruta 5, a menudo tildada como “la ruta de la muerte” debido a su historial de accidentes.

## Un Recurso Vial Crítico

La Ruta Nacional 5 conecta Santa Rosa, en La Pampa, con Buenos Aires, extendiéndose a lo largo de 545 kilómetros y atravesando varias localidades. A pesar de la autovía que llega hasta Mercedes, las tragédias continúan marcando su historia, generando un llamado urgente a medidas de mejora en seguridad vial.