Ahorro en cesantías alcanza récord de $26,1 billones en 2025, según Asofondos

Los colombianos han demostrado un notable compromiso con sus ahorros de cesantías, alcanzando cifras récord que reflejan la estabilidad y la necesidad de respaldo financiero en tiempos inciertos.

En 2025, los ahorros acumulados en fondos de cesantías en Colombia superaron la impresionante cifra de $26,1 billones, destacando un crecimiento del 17% en comparación con el año anterior. Esta información fue revelada por la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), que resalta que estos recursos pertenecen a aproximadamente 10,8 millones de trabajadores afiliados a Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.

Un uso activo de las cesantías

Al cierre de 2025, no solo se observó un aumento en los ahorros, sino también un incremento en la actividad de retiros. Los trabajadores realizaron retiros por un total de $11,7 billones, lo que representa un crecimiento del 9,4% respecto al 2024. De esa suma, $4,1 billones fueron utilizados para enfrentar la terminación de contratos laborales, un 35,6% del total de los retiros.

Destinos de los recursos retirados

El uso de cesantías para la mejora de viviendas fue significativo. Los colombianos destinando $3,3 billones para renovaciones o pagos de deudas hipotecarias, y $2,9 billones para la adquisición de nuevas propiedades, totalizando aproximadamente un 54% de los retiros anuales. Además, $1 billón se utilizó para la educación, lo que significó un notable incremento del 17,9% en comparación con el año anterior.

Un respaldo financiero crucial

Andrés Velasco, presidente de Asofondos, comentó que estos ahorros han sido un soporte esencial para los trabajadores, proveyéndoles acceso a recursos en momentos de incertidumbre financiera. “Las cesantías son un reflejo del esfuerzo del empleo formal y la responsabilidad de los empleadores”, indicó Velasco.

Acerca de las cesantías en Colombia

Las cesantías equivalen a un mes de salario por cada año trabajado. Los casi 11 millones de afiliados verán reflejados sus pagos a más tardar el 16 de febrero de 2026, con los intereses correspondientes a ser consignados antes del 31 de enero de 2026.

Para calcular las cesantías, el monto se determina con base en el salario mensual, multiplicado por los días laborados y dividido entre 360. Similarmente, los intereses se calculan tomando este valor, multiplicándolo por los días trabajados, por un coeficiente y dividiéndolo nuevamente entre 360.

Ejemplo de cálculo de cesantías

Para ilustrar, un trabajador que haya recibido $1.700.000 mensuales durante un año podría esperar aproximadamente $204.000 por concepto de intereses sobre sus cesantías.

Consecuencias por incumplimiento

Los empleadores deben cumplir con la consignación de estos ahorros; de lo contrario, podrían enfrentar sanciones, incluyendo el pago de un día extra de salario por cada día de retraso en la consignación. Este marco garantiza que los trabajadores mantengan su acceso a un respaldo sólido en momentos críticos.