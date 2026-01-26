Euro Blue: Cotización del 26 de enero de 2026

El euro blue marca una nueva cifra este lunes 26 de enero, con un valor que sigue generando interés en el mercado cambiario argentino. A continuación, todo lo que necesitas saber sobre su cotización y la comparación con el euro oficial.

¿Cuál es la Cotización del Euro Blue Hoy?

En el cierre del día, el euro blue se posicionó en $1.809,75 para la compra y $1.778,75 para la venta. Este valor refleja la tendencia habitual donde la divisa informal supera al euro oficial, influenciado por su acceso principalmente a través de bancos, lo que le confiere una cotización más estable.

Valor del Euro Oficial en el Mercado

Según datos del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro oficial cerró en $1.655,00 para la compra y $1.755,00 para la venta. Este tipo de cambio está sujeto a las políticas de regulación cambiaria que intenta reducir la brecha existente entre ambas cotizaciones.

Importancia del Euro en la Economía Global

El euro es la moneda de 19 países dentro de la Unión Europea, lo que lo convierte en la segunda divisa más utilizada a nivel global, detrás del dólar estadounidense. Su relevancia se extiende a naciones como Alemania, Francia e Italia, entre otras.

Impacto del Acuerdo Mercosur-Unión Europea

Recientemente, la Unión Europea aprobó un acuerdo con Mercosur que eliminará aranceles en más del 90% de los productos intercambiados entre ambos bloques. Esta medida podría influir positivamente en la economía regional y en la cotización del euro.

Valor del Euro Tarjeta para Compras

Hoy, el euro tarjeta está cotizando a $2.275,16 para la compra y $1.646,29 para la venta, lo que lo convierte en una referencia importante para quienes usan esta divisa en el extranjero.

Cotización del Euro en Diferentes Bancos

Este lunes, las diferentes entidades bancarias presentan las siguientes cotizaciones para el euro:

Banco Ciudad: $1.650,00 (compra) – $1.750,00 (venta)

Banco Nación: $1.655,00 (compra) – $1.755,00 (venta)

Banco BBVA: $1.680,00 (compra) – $1.740,00 (venta)

Banco Patagonia: $1.652,75 (compra) – $1.745,93 (venta)

Banco Supervielle: $1.640,00 (compra) – $1.737,00 (venta)

Cotización del Dólar Blue Hoy

Paralelamente, el dólar blue finalizó en $1.470,00 para la compra y $1.490,00 para la venta. Este tipo de cambio del mercado informal ha mostrado cifras superiores al dólar oficial, reflejando un contexto económico complicado.

El dólar blue revela tendencias interesantes que el Gobierno, que hoy enfrenta el pago de u$s 4.300 millones en deudas, está intentando controlar para mantener la estabilidad del mercado financiero.