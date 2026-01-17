Carpinchos en Nordelta: de regreso y listos para quedarse

El polémico desalojo de carpinchos en Nordelta, que enfrenta a vecinos y defensores de la fauna, toma un giro inesperado con un fallo a favor de los derechos ambientales.

El fallo que frena el traslado forzoso

La controversia en torno al traslado de carpinchos en Nordelta dio un nuevo giro este viernes. La Cámara en lo Contencioso Administrativa de San Martín aceptó la apelación de la asociación “Callejero Casa Quiere” y suspendió la translocación de estos animales, considerándola “un acto prematuro e irracional”.

Los jueces Luciano Enrici y Jorge Augusto Saulquin prohibieron cualquier nueva reubicación hasta que se presente un estudio de impacto ambiental completo. Además, solicitaron la elaboración de un informe sobre una prueba piloto realizada por la autoridad competente y los expertos involucrados.

Errores en el proceso de traslado

El fallo cuestiona el desalojo de carpinchos que ya se había realizado, caracterizándolo como un “error gravísimo”, dado que estos animales son considerados fauna protegida en la provincia de Buenos Aires. Cualquier movimiento de los carpinchos debe ser «excepcional y debidamente justificado».

El origen del conflicto

El conflicto comenzó el 12 de enero, cuando se denunció la presencia de manadas de carpinchos en una zona de alto tráfico vehicular. Esto llevó a un operativo de captura que resultó en el traslado forzoso de seis ejemplares, alarmando a vecinos y organizaciones ambientales.

Federico, un activista ecológico, expresó su preocupación en medios locales, afirmando que el traslado se realizó sin el previo aviso requerido. Los animales, presuntamente sedados y transportados en condiciones irregulares, fueron un motivo de enojo generalizado entre los defensores de la fauna.

La voz de los vecinos y activistas

Desde la comunidad, se subraya que el humedal lleva más de 80 años albergando a la fauna local, y que son los humanos quienes deben adaptarse a su entorno. Se han solicitado propuestas que integren corredores biológicos y la creación de una reserva natural para proteger a los carpinchos, al tiempo que destacan que los nuevos residentes eran conscientes de la convivencia con estos animales al momento de adquirir sus propiedades.