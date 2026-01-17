Roberto Cachanosky: “Reactivar la economía y generar crecimiento son dos cosas diferentes”

En un reciente análisis, el economista Roberto Cachanosky destacó que la reactivación económica en Argentina, aunque positiva, no garantiza un crecimiento sostenido a largo plazo. Su visión plantea una serie de advertencias sobre las políticas actuales que podrían tener impactos duraderos en la economía del país.

Críticas a la Estrategia de Ajuste

Cachanosky, economista y autor destacado, participó en el programa «Modo Fontevecchia», donde subrayó que «reactivar la economía no es lo mismo que fomentar un crecimiento real». Señaló que, bajo las políticas de Javier Milei, enfocadas en el ajuste fiscal y la inflación gradual, la actividad económica puede experimentar un repunte temporal, pero la incertidumbre permanece, especialmente con un riesgo país elevado.

Expectativas para 2026

En la conversación, se mencionó la visión optimista de algunos analistas como Sebastián Galeani, quien pronosticó un cierre de 2026 con una inflación del 22%. Sin embargo, Cachanosky advirtió sobre la necesidad de mantener el equilibrio y ser pacientes al reestructurar la economía a través de reformas macroeconómicas y cambios en la calidad de vida social.

Un Enfoque a Largo Plazo

La propuesta de Cachanosky sugiere que, independientemente de la administración en el poder, Argentina debe enfocarse en eliminar el déficit fiscal como un indicador clave para ir reduciendo la inflación a largo plazo. Utiliza ejemplos como el de Chile, donde la inflación disminuyó significativamente tras años de esfuerzo.

La Inestabilidad del Riesgo País

El economista también reflexionó sobre la elevada percepción del riesgo país en la actualidad, indicando que esto no se debe solo a la administración de Milei, sino a una historia de políticas cambiarias y monetarias fluctuantes. Esta inseguridad se debe a la posibilidad de que los futuros gobiernos adopten enfoques más populistas, dificultando la sostenibilidad de las reformas actuales.

Desafíos y Perspectivas Futuras

Sobre la situación actual, Cachanosky comparó el contexto de los años 90 con el presente, estableciendo que a pesar de un superávit fiscal, la confianza del mercado en el actual gobierno es crucial para mantener la estabilidad. Sostiene que las repercusiones de decisiones pasadas han dejado huellas difíciles de borrar, y que el camino hacia la confianza y la estabilidad es largo y requiere de políticas consistentes.

Inflación vs. Crecimiento

Finalmente, el economista diferenció entre reactivación y crecimiento real, indicando que el simple hecho de aumentar la utilización de recursos no equivale a un crecimiento sólido. Según él, la inflación puede tener un efecto retardado, y aunque se puedan hacer mejoras, la estabilización económica de verdad requiere un enfoque más estratégico.