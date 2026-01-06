Carrefour lanza descuentos de hasta 50% en celulares

Carrefour lanza una atractiva campaña de descuentos en celulares, ofreciendo rebajas significativas y opciones de financiación que no querrás perderte.

La reconocida cadena de supermercados Carrefour inicia el año 2026 con una emocionante campaña de ventas de celulares. La propuesta incluye descuentos en modelos de alta gama y precios accesibles en varios dispositivos, así como atractivas opciones de financiación.

Financiación al Alcance de Todos

Con el objetivo de cuidar el bolsillo del consumidor argentino, Carrefour ha implementado estrategias de financiación como su principal atractivo. Algunas de las marcas participantes en esta campaña son:

Samsung

Motorola

Xiaomi

Nubia

En un contexto de alta inflación, optar por cuotas sin interés se ha convertido en un factor decisivo para los compradores.

Descuentos y Beneficios Exclusivos

Los consumidores podrán disfrutar de descuentos en pagos únicos, cuotas sin costo financiero, y beneficios adicionales para quienes utilicen la tarjeta Mi Carrefour Crédito.

Con esta tarjeta, se pueden obtener 20% de descuento sin límite los martes y 15% todos los días en la web, además de tres cuotas sin interés durante los fines de semana.

Celulares con Descuentos de Hasta el 50%

Dispositivos de Alta Gama

En el segmento premium, el Samsung Galaxy S25 Ultra tiene un precio de lista de aproximadamente $2.7 millones para la versión de 512 GB. Carrefour busca igualar este precio con el de otros comercios, con una rebaja especial en pagos únicos.

Por otro lado, el Samsung Galaxy S24 FE se presenta como una opción premium más accesible, con planes de financiación de entre 6 y 12 cuotas sin interés.

Gama Media: Productos Destacados

Los modelos disponibles en esta categoría incluyen el Samsung Galaxy A36, A56, así como la familia Motorola Edge y Moto G86. Las promociones de 6 a 12 cuotas sin interés son claves para facilitar la compra de estos dispositivos.

Gama de Entrada: Opciones Asequibles

Para quienes buscan alternativas más accesibles, la oferta incluye el Samsung A06, Moto G05, y modelos de marcas emergentes como Tecno y Nubia, con precios a partir de $139.000, ofreciendo almacenamiento de hasta 128 GB.