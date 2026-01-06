Frío en CDMX: Dos alcaldías enfrentarán bajas temperaturas este miércoles

La Ciudad de México se prepara para un amanecer frío este miércoles 7 de enero, con temperaturas que podrían afectar a sus habitantes. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) ha emitido una alerta amarilla para algunas alcaldías de la capital.

Temperaturas Frías en la Capital

Este miércoles, desde las 03:00 hasta las 08:00 horas, se espera que las temperaturas en la Ciudad de México caigan notoriamente. Las alcaldías de Milpa Alta y Tláhuac serán particularmente impactadas, según el anuncio realizado por la SGIRPC en sus redes sociales el 6 de enero.

Recomendaciones de Protección Civil

Ante las bajas temperaturas, las autoridades hacen un llamado a la población para que tome las siguientes precauciones:

Es importante:

Abrirse adecuadamente y cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Proteger a mascotas del frío, manteniéndolas resguardadas.

Consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.

Estar Alerta ante Cambios en el Clima

Los ciudadanos deben mantenerse informados a través de las redes sociales de la SGIRPC para cualquier aviso sobre el clima durante las próximas 24 horas. Esta vigilancia es fundamental, especialmente para quienes residan en las alcaldías mencionadas.

Atención Médica en Caso de Emergencia

Si alguna persona experimenta complicaciones de salud debido a las condiciones climáticas, se recomienda acudir al centro de salud más cercano para una atención adecuada. La salud de todos es prioritaria, sobre todo en épocas de frío intenso.

Teléfonos de Emergencia

La SGIRPC ofrece líneas de atención para ayudar a los ciudadanos: 911 o 55 5683 22222, disponibles para cualquier reporte o necesidad específica.