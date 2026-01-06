Europa respalda a Dinamarca frente a las amenazas de Trump sobre Groenlandia

En un giro inesperado de los acontecimientos, varios países europeos han mostrado su apoyo a Dinamarca tras las declaraciones polémicas del presidente de Estados Unidos sobre Groenlandia. La comunidad internacional observa con expectativa.

Seis naciones europeas se han pronunciado en apoyo a Dinamarca en respuesta a la insistencia de Estados Unidos sobre un posible control de Groenlandia, un territorio semiautónomo danés. Este respaldo se produce en un contexto tenso, donde los líderes europeos señalaron que solo Dinamarca y el pueblo groenlandés pueden decidir su futuro.

Una Responsabilidad Compartida

Los líderes de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Dinamarca emitieron un comunicado conjunto, reafirmando que «Groenlandia pertenece a su pueblo», insinuando que cualquier decisión sobre su estatus debe ser tomada por ellos. Esta declaración se hace eco de la preocupación por la soberanía y los derechos territoriales en un momento en que la geopolítica se intensifica.

¿Ambiciones Estadounidenses en Groenlandia?

Todo comenzó cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, manifestó que «necesitaba» Groenlandia por razones de seguridad, sugiriendo incluso la posibilidad de utilizar la fuerza para adquirir el territorio. Ante esto, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advirtió que un ataque significaría el colapso de la OTAN.

Contexto Militar y Estrategias Geopolíticas

La tensión escaló después de la reciente intervención militar de EE. UU. en Venezuela, donde las fuerzas estadounidenses capturaron al presidente Nicolás Maduro. Este evento reavivó los temores de que Estados Unidos pueda tener planes similares para Groenlandia, dada su relevancia estratégica en el Ártico.

Reacciones desde Groenlandia

El primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, celebró el apoyo europeo y subrayó la necesidad de un «diálogo respetuoso». En contraste, muchos groenlandeses expresan un fuerte rechazo a cualquier intento de anexión por parte de EE. UU., abogando por una mayor autonomía y el respeto a su soberanía.

Una Opinión Polarizada

La opinión pública en Groenlandia se divide: mientras algunos creen que se beneficiarán de un vínculo más estrecho con Estados Unidos, otros temen que esto implique una pérdida de identidad y derechos. «Ya somos reclamados por el pueblo groenlandés», destacó Morgan Angaju, un inuit joven, al señalar la preocupación por la posible pérdida de su autonomía.

Mirando hacia el Futuro

La situación sigue evolucionando y tanto Dinamarca como Groenlandia buscan reforzar su posición en el escenario internacional. La comunidad europea reafirma su compromiso de mantener los principios de soberanía y territorialidad, lo que podría marcar un precedente en la política global.