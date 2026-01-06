San Telmo: La Ciudad Recupera un Edificio de la Asociación Ortodoxa Rusa Tras 25 Años de Usurpación

La recuperación de un edificio en San Telmo, usurpado durante más de dos décadas, marca un hito en la historia de la propiedad privada en la ciudad. Este acto, llevado a cabo por el gobierno porteño, resalta la importancia de restablecer derechos históricos.

La Asociación Ortodoxa Rusa logró, por fin, recuperar su patrimonio ubicado en Carlos Calvo 538, un edificio que había estado en manos de ocupantes ilegales desde 1999. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, calificó la situación de «insólita, pero real», refiriéndose a las casi tres décadas de reclamos para recuperar la propiedad.

Un Espacio con Historia

El edificio, que posee dos plantas y más de diez habitaciones, se convirtió en un foco de ocupación tras la disolución de la Unión Soviética en la década de 1990. Inicialmente, los ocupantes eran temporales, pero con el tiempo, la propiedad fue tomada y se establecieron actividades vinculadas al Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), liderado por el dirigente piquetero Raúl Castells.

Un Proceso de Recuperación

El operativo para desalojar el inmueble fue realizado por la Policía de la Ciudad en conjunto con el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana y equipos de emergencias, sumando así otra propiedad a las 552 que han sido devueltas a sus dueños en el marco de políticas de recuperación de espacios ocupados.

Reacciones de los Involucrados

El sacerdote Alejandro Iwaszewicz expresó su satisfacción ante la recuperación: “La propiedad estaba ocupada por muchos años. El hecho de que hoy podamos volver a ella es muy gratificante, pues en su momento parecía una batalla perdida”, indicó.

Desde su cuenta oficial, Macri publicó: “Hacer respetar la propiedad privada es reconocer el trabajo y el sacrificio de quienes hacen las cosas bien. Recuperamos la propiedad número 552”.

Impacto en la Comunidad

En la gestión actual, se han devuelto inmuebles a sus legítimos dueños valorados en más de 200 millones de dólares, como parte de un esfuerzo por restablecer el orden y seguridad en los barrios porteños. Recientemente, también se recuperó un predio en San Telmo ocupado por el MIJD, que había funcionado en forma irregular.

Los esfuerzos por restaurar los derechos de propiedad han incluido la recuperación de varios edificios emblemáticos, como el “Elefante Blanco” en Belgrano y la Casa Blaquier, reafirmando el compromiso del Gobierno de Buenos Aires con la recuperación del patrimonio de la ciudad.