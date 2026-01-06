NEA 2025: Desigualdad en la Reactivación, Consumo en Tensión y Expectativas Moderadas para 2026

En un año marcado por la reactivación de la economía argentina, Corrientes se posiciona como la única provincia del Nordeste Argentino que logró un crecimiento sostenido, a pesar de los desafíos regionales.

La economía argentina experimentó en 2025 un proceso de reactivación sostenida, respaldado por un ordenamiento fiscal, una desaceleración de la inflación y la desregulación de sectores clave. Sin embargo, este crecimiento no se reflejó uniformemente en las provincias del Nordeste Argentino (NEA), donde las variaciones en la actividad económica fueron notorias, influenciadas por distintos factores productivos y comerciales.

Según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), la actividad nacional creció 5,2% interanual en los primeros meses, pero Corrientes fue la única provincia del NEA que reportó un crecimiento constante de +4,2%. En contraste, Chaco y Misiones enfrentaron caídas de -2,9% y -1,5%, respectivamente. Por su parte, Formosa no fue incluida en este análisis debido a la falta de datos.

Corrientes se erige como la única provincia del NEA que mostró crecimiento sostenido en 2025.

Consumo: Recuperación Nacional, Dificultades en la Frontera

A nivel nacional, el consumo privado se fortaleció con un crecimiento promedio del 9,1%, impulsado por el aumento del salario real y el acceso al crédito. En el NEA, la situación fue más complicada; las ventas en supermercados disminuyeron en términos reales en todas las provincias, siendo Misiones la más afectada por una inflación pronunciada.

Este fenómeno se puede atribuir a una menor brecha cambiaria, que alteró los hábitos de consumo en las ciudades fronterizas: la llegada de compradores de otras naciones se redujo mientras que los argentinos comenzaron a adquirir más en Brasil y Paraguay, afectando el comercio local.

No obstante, el sector de bienes durables compensó algunas caídas. El patentamiento de vehículos en Corrientes y Chaco superó el promedio nacional, y el comercio electrónico creció un asombroso 79% interanual, transformando la dinámica comercial regional.

Inversión y Gasto Público: Un Contraste Notable

La inversión se convirtió en uno de los motores más dinámicos de la economía en 2025, creciendo un 23,6% a nivel nacional. Sin embargo, este impulso se vio concentrado en Corrientes, que atrajo inversiones hacia la bioenergía, la forestoindustria y la infraestructura. En cambio, Misiones no concretó sus anuncios de inversión, mientras que en Chaco y Formosa el nivel de actividad inversora fue escaso.

Por el contrario, el gasto público resultó ser un factor contractivo en la región. La reducción de transferencias nacionales, en un contexto de equilibrio fiscal, impactó tanto en las obras públicas como en los costos de servicios básicos. No obstante, en Corrientes y Chaco, la disminución se vio atenuada por un aumento en la inversión provincial.

El comercio fronterizo y la competencia de productos importados representan significativos retos para la región.

Exportaciones: Oportunidades y Retos

El ámbito externo presenta signos alentadores. La balanza comercial de 2025 reportó un superávit superior a los 9.000 millones de dólares, impulsado por el aumento de exportaciones de productos primarios y energía. En el NEA, tanto Misiones como Corrientes se beneficiaron del buen desempeño en la producción de yerba mate, arroz, madera y tabaco. Sin embargo, Chaco se vio perjudicada por la sequía y la competitividad de las importaciones textiles.

De cara a 2026, las proyecciones siguen siendo optimistas. Se espera que la economía nacional continúe recuperándose con un crecimiento entre 3,4% y 5,4%, impulsado por una inflación en descenso y mayor estabilidad cambiaria. En este contexto, el consumo puede fortalecerse a raíz de la formalización laboral y nuevas opciones de financiamiento.

La inversión en la región dependerá de la aprobación de reformas esenciales, como el Régimen de Incentivos de Medianas Inversiones (RIMI), que podría impulsar proyectos productivos pequeños a través de beneficios fiscales y facilidades para la adquisición de capital.

En el ámbito exportador, el NEA mantiene expectativas favorables ante cambios en la ley de cabotaje, la reducción de trabas burocráticas y la apertura a nuevos mercados, en un horizonte marcado por negociaciones comerciales internacionales.