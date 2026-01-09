Casación Resolvió Más de 100 Expedientes Clave en la Feria Judicial

Durante la feria judicial de enero, la Cámara Federal de Casación Penal mantuvo su actividad, resolviendo asuntos urgentes y dando seguimiento a causas de interés público, incluso en un periodo de receso.

Entre el 1 y el 9 de enero, el máximo tribunal penal del país tramitó 109 expedientes, abordando decisiones críticas, como los pedidos de prisión domiciliaria de figuras relevantes, entre ellas, el empresario Lázaro Báez y el exministro Julio De Vido.

La Actividad Judicial en Días de Receso

A pesar del receso, la Cámara de Casación no detuvo su labor. Bajo la presidencia de Diego Barroetaveña, los jueces Ángela Ledesma, Mariano Borinsky, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Juan Carlos Gemignani conformaron la Sala de Feria. Durante este período, se resolvieron un total de 40 de los 68 expedientes que fueron enviados a esta sala.

Detenciones Confirmadas

Entre los fallos más destacados está el de Lázaro Báez, cuya solicitud de prisión domiciliaria fue denegada. Cámaras de Casación reafirmaron su continuidad en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde cumple 15 años de prisión por los casos conocidos como “Vialidad” y “La Ruta del Dinero K”. Según los informes, su estado de salud es estable, lo que permitió la decisión.

Las Decisiones de De Vido y Otros Casos

Por su parte, Julio De Vido también vio rechazado su pedido de prisión domiciliaria. El exministro permanece detenido por su condena relacionada con la tragedia ferroviaria de Once, con una pena firme de cuatro años de prisión para administración fraudulenta. Los jueces argumentaron que su edad y salud no justifican automáticamente un beneficio de arresto domiciliario.

Investigaciones en Marcha

Otros casos relevantes incluyeron decisiones sobre el juez Gastón Salmain, quien enfrenta acusaciones de corrupción. Esta situación refleja la atención continua del tribunal a los asuntos de alto perfil público.

Gestión Administrativa y Obras en Comodoro Py

Más allá de las resoluciones, el tribunal también mantuvo tareas administrativas. Se supervisaron trabajos de infraestructura en el edificio de Comodoro Py, incluyendo mejoras en el sistema eléctrico y el saneamiento de instalaciones, asegurando que las operaciones del tribunal puedan continuar sin contratiempos.

Las obras, aprobadas por el Consejo de la Magistratura de la Nación, están diseñadas para mejorar la funcionalidad y seguridad del espacio judicial.