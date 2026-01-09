Irán: Protestas más allá de los ‘disturbios por comida’ y el complicado camino hacia el diálogo

Las calles de ciudades como Teherán, Mashhad e Isfahán se han convertido en el escenario de intensas manifestaciones. El descontento, que comenzó el 28 de diciembre en el Bazar de Teherán, es consecuencia del colapso histórico del rial, una situación que ha llevado a una crisis económica sin precedentes.

Un Colapso Económico que Afecta a Todos

La crisis no solo afecta a los más vulnerables. Una creciente franja de la «clase media empujada por debajo del umbral de pobreza» y una «Generación Z sin futuro» se suman a las protestas. A diferencia de movimientos de décadas pasadas, este levantamiento no se centra en la búsqueda de alimento, sino en la lucha por un futuro digno.

La Gran Degradación: Un Fenómeno Social

La situación, conocida como «La Gran Degradación», ha visto a la capacidad adquisitiva caer en un 94% y a la tasa de cambio del dólar en el mercado negro dispararse un 3.319% en los últimos ocho años. Profesionales como ingenieros, médicos y artistas se ven incapaces de cubrir necesidades básicas, como la compra de un apartamento o de tecnología.

Encadenados en un Presente Sin Futuro

En un sistema funcional, el tiempo es un aliado; en Irán se ha convertido en un enemigo. La inflación erosiona los ahorros, y cada día se siente como una lucha interminable por subsistir, dejando poco espacio mental para aspirar a un futuro mejor.

Un Viaje en una Máquina del Tiempo Inversa

La percepción de estar atrapados en un retroceso ha generado una profunda frustración. Antes, adquirir un auto o realizar un viaje internacional era común; hoy son lujos inalcanzables.

Cuando lo «Normal» se Convierte en Lujo

Costumbres que formaban parte de la vida diaria ahora son vistas como privilegios. A medida que los costos de una vida «normal» se elevan, se impone un nuevo tipo de protesta. Los manifestantes advierten que deben pagar el precio de un estándar de vida del siglo XXI mientras viven con comodidades de décadas pasadas.

Más Allá del Umbral de Supervivencia

Grupos marginalizados luchan por su existencia en medio de precios disparados en bienes esenciales. Muchos se ven obligados a vivir en condiciones extremas, y el contraste entre la vida ostentosa de algunos cercanos al gobierno y el sufrimiento de las masas ha intensificado la percepción de injusticia política.

Una Alianza de “Estómagos Vacíos, Mentes Plenas”

A diferencia de revoluciones anteriores, hoy la clase media se une a los trabajadores en una lucha común, creando un diálogo de sufrimiento que da fuerza a un movimiento nacional. La pregunta ya no es «¿quién gobernará?», sino «¿cómo podremos vivir?».

Desafiando la Negociación Tradicional

Las demandas por un internet libre y una moneda estable reflejan necesidades básicas, no un deseo de poder político. La difícil situación se ve agravada por un sistema político que ignora las aspiraciones de su pueblo y opta por conservar su ideología a costa de sus ciudadanos.

Un Nuevo Paradigma Político

Lo que observamos es el surgimiento de un modelo político innovador, impulsado por una generación globalmente conectada que ha entendido que el costo del silencio es mayor al de la protesta. Esta lucha no busca reemplazar una ideología por otra, sino reivindicar el derecho a una vida normal y a un futuro visible.