Mionca: El Festival de Foodtrucks Más Grande de la Provincia Llega a Alta Gracia

Del 16 al 18 de enero, Alta Gracia se transformará en el epicentro del verano cordobés con la nueva edición de Mionca, el festival de foodtrucks más destacado de la provincia. La cita será en el Parque del Sierras Hotel y la entrada será libre y gratuita para disfrutar de tres jornadas inolvidables.

Una Experiencia Gastronómica Inigualable

Con más de 40 foodtrucks, Mionca promete deleitar a los asistentes con una amplia gama de sabores. Desde hamburguesas, pizzas y tacos, hasta helados y bebidas artesanales, cada paladar encontrará algo que le apasione. Además, se ofrecen café de especialidad, cervezas artesanales, gin y cócteles pensados para realzar la experiencia del festival.

Espacios Innovadores y Culturales

Más allá de la oferta gastronómica, Mionca se destaca por sus diversas experiencias. Habrá un Espacio de Creación Colectiva y la Experiencia Pi, que brindan un enfoque artístico único. También se podrá disfrutar de ciclos de Cine en el Pasto con los mejores cortos animados de realizadores cordobeses y un Espacio de Emprendedores que dará visibilidad a iniciativas locales.

Un Escenario Musical para Todos los Gustos

La música tendrá un papel protagónico durante el festival, con una variedad de estilos que incluyen rock, pop, jazz y fusiones contemporáneas. Actuaciones de DJ’s, Lu Ferreyra y The Rhythm Gamblers ofrecerán momentos vibrantes, junto con intervenciones especiales como el coro Misty Soul y el Circo Da Vinci.

Compromiso Educativo y Ambiental

Un aspecto distintivo de Mionca es su apuesta por la educación y la conciencia ambiental. El Espacio del Universo brindará la oportunidad de observar el cielo a través de telescopios, además de un sistema solar animado, ideal para disfrutar en familia. El festival también implementará un plan de gestión ambiental con medidas para reducir su impacto ecológico.

Un Festival para Todos

Mionca invita a los asistentes a relajarse y disfrutar a su propio ritmo. Se sugiere llevar reposeras o mantas, creando un ambiente amigable para disfrutar en compañía de amigos, familia e incluso mascotas. ¡Un fin de semana perfecto para saborear, disfrutar y celebrar en Alta Gracia!