Luis Palma Cané: ‘La actividad industrial está en descenso’

La actividad económica en Argentina ha registrado una nueva caída en noviembre, afectando considerablemente tanto al sector industrial como a la construcción. Luis Palma Cané, economista de renombre, comparte su análisis sobre la situación actual que preocupa a todos.

En una reciente comunicación con Canal E, Luis Palma Cané examinó los últimos datos económicos que apuntan a una debilidad alarmante. Según su evaluación, la industria ha sufrido un parate significativo tras las elecciones, impulsado por un aumento inesperado en las importaciones, lo que ha impactado directamente en la actividad del sector.

Caída Intermensual de la Industria

Palma Cané subrayó la importancia de analizar la caída en el contexto intermensual, reflejando un descenso del 0.3% en noviembre. La construcción también se ha visto negativamente afectada por el clima de incertidumbre posterior a las elecciones, lo que ha dejado secuelas en el mercado.

El Exceso de Stock en el Sector de la Construcción

El economista introdujo otro factor relevante en esta crisis: el sobrestock en el sector de la construcción. «Mis datos indican que fue un fenómeno de sobre abastecimiento», comentó. Este exceso de unidades no vendidas complica la recuperación del sector, ya que, a diferencia de productos de alta rotación, como la ropa, los inmuebles requieren más tiempo para ser comercializados.

Salarios y Su Combate con la Inflación

La caída en el ingreso real se suma a la problemática del sector. Palma Cané afirmó que «los salarios, tanto formales como informales, no han logrado superar la inflación». Esta situación ha generado un desgaste en las expectativas de consumo, dejando a muchos argentinos sin aliento ante un panorama difícil.

Añadió que esta tendencia se ha observado de manera generalizada en todos los sectores industriales y en los indicadores de la construcción. El comportamiento del cemento, como puntal de referencia, valida su análisis, reiterando que la situación económica continúa deteriorándose.