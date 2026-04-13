Caso Adorni: Conoce a las cuatro mujeres que prestaron dinero y declararán esta semana

Las declaraciones de cuatro testigos cruciales en la investigación del jefe de Gabinete argentino, Manuel Adorni, están programadas para esta semana. ¿Qué revelarán sobre sus vínculos financieros?

La semana se presenta cargada de potencial en los tribunales de Comodoro Py, donde se llevará a cabo la declaración de las cuatro acreedoras de hipotecas de dos departamentos adquiridos por Manuel Adorni. La causa, que indaga en posibles actos de enriquecimiento ilícito bajo la mirada del fiscal Gerardo Pollicita, pone en el centro de la escena a figuras relevantes del ámbito financiero.

Las prestamistas de Parque Chacabuco

Este lunes, se presentarán Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes habrían facilitado un préstamo de 100 mil dólares en forma de hipoteca para el primer departamento de Adorni ubicado en la avenida Asamblea. Graciela, excomisaria inspectora de la Policía Federal, y su hija, oficial ayudante en actividad, aportaron un total de 100 mil dólares para la transacción.

Detrás de la venta del departamento de Caballito

El miércoles será el turno de las jubiladas Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, quienes se presentan como vendedoras del departamento en la calle Miró, en Caballito, que adquirieron previamente de un exfutbolista por 200 mil dólares. Venderían la propiedad al jefe de Gabinete por 230 mil dólares, con una hipoteca que representa una porción significativa de la transacción.

La justificación de sus préstamos

El juez federal Ariel Lijo levantó el secreto fiscal en esta investigación, lo que permite a la Justicia indagar en los detalles patrimoniales y económicos de las testigos. Las mujeres deberán estar listas para verificar el contenido de sus teléfonos celulares ante la fiscalía. Este escrutinio es crucial para establecer la credibilidad de sus testimonios y la validez del dinero prestado.

Un entramado de conexiones y negocios

Las dinámicas en torno a las transacciones plantean preguntas sobre posibles vínculos ocultos y la veracidad de las declaraciones juradas presentadas por Adorni. La presencia de la escribana Adriana Nechevenko en ambas operaciones sugiere un entramado más profundo que involucra las finanzas del entorno gubernamental.

Expectativa en torno a las indagatorias

Con el levantamiento del secreto fiscal, la Justicia avanza en la recopilación de información y análisis de documentos que esclarecerán las relaciones entre Adorni y las testigos. Mensajes y correos electrónicos en sus teléfonos pueden contener pistas vitales que se conecten a la causa de enriquecimiento ilícito.