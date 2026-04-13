Vasectomía, paternidad inesperada y demanda: ¿por qué la Justicia desestimó su caso?

Un hombre que buscaba evitar una nueva paternidad no logró el resultado esperado tras someterse a una vasectomía y decidió demandar. Sin embargo, la Justicia consideró que no hubo negligencia médica y desestimó su reclamo.

La controversia comenzó en 2015, cuando un paciente, tras la llegada de su segunda hija, decidió reclamar por daños y perjuicios argumentando que la intervención quirúrgica no había surtido efecto. Sin embargo, el Juzgado Civil y Comercial n.º 1 de Campana dictó un fallo rechazando la demanda debido a que no se comprobó negligencia médica ni incumplimiento de protocolos.

Los antecedentes del caso

Tras la vasectomía realizada en agosto de 2013, el tribunal determinó que el paciente no cumplió con los controles médicos necesarios, como la realización de un espermograma para verificar la ausencia de espermatozoides. Este examen es crucial para confirmar la efectividad del procedimiento y, al no realizarlo, el paciente impidió comprobar el éxito de la cirugía antes de retomar su vida sexual.

Responsabilidad del paciente

El juez destacó que el demandante mantuvo durante meses los puntos de sutura sin ser atendido, a pesar de las molestias que esto le provocaba. Aunque se programó una nueva intervención para solucionarlo, el paciente no asistió, lo que evidenció una falta de responsabilidad en su seguimiento posquirúrgico.

Contexto de la intervención

El hombre, trabajador de perfil modesto, había decidido someterse a la cirugía siguiendo recomendaciones y tras consultar con un urólogo, determinando finalizar su deseo de aumentar su familia, especialmente tras un primer embarazo complicado. Sin embargo, a las pocas semanas de la intervención, su esposa quedó embarazada de nuevo.

Argumentos de la defensa

La clínica implicada se defendió, aclarando que la relación fue directa entre el médico y el paciente sin participación alguna de la institución. En su juicio, la aseguradora también desestimó el reclamo, argumentando que no existía fundamento para considerarlo válido.

Fallo del tribunal

La sentencia resaltó que la vasectomía es una obligación de medios, lo que implica que el médico debe actuar con diligencia, pero no puede garantizar resultados absolutos en el contexto de esta intervención. Además, se constató que el procedimiento se realizó cumpliendo con los estándares médicos.

El tribunal también evaluó las contradicciones en los testimonios del demandante, lo que afectó la credibilidad de su relato y debilitó su reclamo. Finalmente, se decidió que no había evidencia suficiente para demostrar culpa médica o daños sufridos por el demandante.

Conclusiones del caso

Como resultado, la demanda fue rechazada en su totalidad, recayendo las costas en el demandante. El juez dictó que la regulación de honorarios profesionales se definirá una vez que la resolución sea definitiva.