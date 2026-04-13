Uber Introduces Fuel Surcharge for Non-Eléctricos en Australia por Aumento de Precios del Petróleo

A partir del miércoles, los pasajeros de Uber en Australia deberán pagar un recargo por combustible en sus viajes en vehículos de gasolina, diésel y híbridos, mientras que aquellos que opten por autos eléctricos estarán exentos de esta tarifa.

Desde el 15 de abril hasta el 8 de junio, se aplicará una tarifa adicional de 5 centavos por kilómetro, en un esfuerzo por ayudar a los conductores a afrontar el incremento de los costos de combustibles, que han aumentado en un 50 centavos por litro debido a la inestabilidad internacional en la región.

¿Cómo Funcionará el Recargo?

El dinero recaudado por este recargo será destinado directamente a los conductores, compensando de alguna manera los altos precios de la gasolina. Además, los pasajeros de viajes compartidos deberán pagar su propia tarifa adicional.

Beneficios para los Vehículos Eléctricos

Los viajes en vehículos eléctricos están exentos del recargo y se pueden reservar a través de la opción Uber Electric, diseñada exclusivamente para autos eléctricos y que no incluye híbridos.

Contexto: Aumento de Precios de Combustible

Este anuncio se produce en medio de un contexto en el que otras empresas de transporte y entrega han implementado recargos similares debido a las crecientes tarifas de combustible, que casi alcanzaron los 260 centavos por litro a finales de marzo.

Medidas Similares de Competidores

Compitiendo con Uber, otros servicios como DiDi ya habían implementado su propio recargo por combustible, que afecta incluso a sus viajes eléctricos. Sin embargo, Uber argumenta que este recargo es un paso significativo en el apoyo a sus conductores en tiempos complicados.

Colaboración con el Sindicato de Trabajadores del Transporte

La Unión de Trabajadores del Transporte (TWU), que colabora con empresas de rideshare para ofrecer alivio económico a sus conductores, celebró la decisión de Uber. «El reconocimiento de Uber a la lucha de los conductores frente a los elevados costos de combustible es un paso hacia adelante», afirmó Michael Kaine, secretario nacional de la TWU.

Continuación de los Diálogos

Kaine agregó que seguirán trabajando con Uber y otras plataformas para establecer condiciones laborales justas para los trabajadores de rideshare.

Programas de Alivio para Conductores de Entrega

Asimismo, DoorDash junto a la TWU implementó pagos de alivio para sus repartidores, que se llevarán a cabo del 21 de marzo al 30 de abril, sin costos adicionales para los clientes. Los conductores de vehículos o motocicletas que superen los 100km semanales recibirán $2.50 por cada 50 km recorridos, con un tope de $25.

Iniciativas Similares de Uber Eats

Uber Eats ha lanzado un programa equivalente, que comenzará el 6 de abril y estará vigente durante dos meses.