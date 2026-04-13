Karina Milei respalda a Adorni, pero da luz verde a Bullrich en la Ciudad

Javier Milei: Desafíos y Estrategias en su Gobierno

Desde su ingreso a la política, Javier Milei ha demostrado una sorprendente resiliencia ante situaciones complejas. Su frase "Acelero en la curva" resuena en su entorno, reflejando su compromiso con las convicciones, incluso en tiempos difíciles.

La reciente controversia en torno al escándalo de los vuelos y el patrimonio de Manuel Adorni ha puesto a prueba la imagen del mandatario. A pesar de las constantes advertencias sobre el deterioro de su popularidad, Milei mantiene su apoyo hacia su jefe de Gabinete. Algunos analistas reconocen que esta decisión puede impactar negativamente la percepción pública de su gestión.

La Defensa de Adorni: Más que una Estrategia Personal

A pesar de las críticas, Milei ha optado por blindar a Adorni, una decisión que ha generado incertidumbre entre sus ministros. En el trasfondo, se rumorea que Karina, la figura clave detrás de las decisiones de Milei, ha dejado claro que su objetivo es mantener a Adorni en el cargo hasta el final de su mandato, convencida de que la recuperación económica será clave para su reelección.

Dinámicas Internas y Relaciones Políticas

El ambiente dentro del crew de Milei es tenso. Mientras algunos aliados consideran que la fortaleza de Adorni podría no ser suficiente para cargarse el peso de la gestión, otros cuestionan la falta de alternativas para reemplazarlo sin causar un conflicto mayor. Karina, al intentar unir fuerzas, ha buscado suavizar fricciones como la que existe entre Alejandra Monteoliva y Patricia Bullrich, sentando a ambas en la misma mesa, un gesto significativo en tiempos de rivalidades.

Un Viento de Cambio para la Alianza

Por otro lado, la figura de Mauricio Macri y su potencial candidatura han generado un nerviosismo palpable en el Gobierno. Las especulaciones sobre una nueva postura del ex presidente han puesto a prueba las alianzas dentro de la coalición, que enfrenta un panorama en explotación con la resistencia del peronismo, que se está reorganizando para las próximas elecciones.

El Cálculo Político de Bullrich

Pese a la presión y la incertidumbre, Bullrich mantiene su posición cautelosa. Al no adelantarse a la carrera política, entiende que arriesgar su candidatura podría poner en peligro la reelección de Milei. Es un juego delicado donde todos deben ocupar un lugar de balance para no perturbar la estabilidad del Gobierno.

La Conversación sobre el Futuro del Gabinete

A medida que aumentan las críticas hacia la gestión de Milei, Karina ha dirigido sus ataques hacia Santiago Caputo, a quien culpa por muchos de los problemas de comunicación y relaciones del Gobierno. Esta tensión interna podría terminar afectando la permanencia de Adorni en el Gabinete, con algunos en el círculo más cercano sugiriendo que su salida podría acarrear una cadena de reacciones inesperadas.

Un Horizonte Complicado en Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, las cosas no son menos complicadas. La alianza con el PRO se vuelve fundamental en un contexto donde la interna del peronismo está más agitada que nunca, con numerosas candidaturas a la vista para la sucesión de Axel Kicillof. La historia reciente ha enseñado que una estrategia fragmentada puede jugar en contra, y eso es algo que ahora Milei y su equipo buscan evitar a toda costa.