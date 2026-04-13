Inversiones Rentables de Marzo: ¿Continuar o Desinvertir?

Marzo fue un mes que dejó huellas profundas en el mercado argentino, impulsando a los inversores a reevaluar sus estrategias ante rendimientos sorprendentes, especialmente en el sector energético y financiero.

El último mes se caracterizó por el fuerte desempeño de acciones y bonos que captaron la atención de los inversores. Este fenómeno se debió, en parte, al aumento del precio del petróleo y a la creciente preocupación inflacionaria. Entre los protagonistas destacados se encuentran Satellogic, YPF, y varios bonos CER que respondieron favorablemente a las condiciones del mercado.

Acciones en Ascenso: El Caso de Satellogic y Más

Entre los grandes ganadores, sobresale Satellogic (SATL), con un increíble aumento del 84,67%. Otros activos como YPF (+34,5%), Vista (+33,13%), VALO (+30,71%) y PBR (+27,32%) también registraron rendimientos impresionantes. En el ámbito de los bonos, TZXM7 (+8,5%), TZXD7 (+8,3%) y X30N6 (+6,9%) se destacaron claramente.

Retornos Potenciales: Una Inversión de $100,000

Si un inversor hubiera colocado $100,000 en cada uno de estos activos al inicio de marzo, los resultados serían sorprendentes. Por ejemplo, la inversión en Satellogic habría crecido a $184,670, una ganancia de $84,670.

Sector Energético: Un Brindis por el Petróleo

El incremento en los precios del petróleo y la inquietud geopolítica ayudaron a que acciones como YPF, Vista y PBR brillaran con luz propia. Según Rocco Abalsamo, asesor financiero, el sector energético se benefició de un entorno incierto en conflicto, lo que llevó a los inversores a ver mayores oportunidades de rentabilidad.

Bonos CER: También un Terreno Fructífero

Marzo fue un mes positivo para los bonos CER, con una búsqueda de cobertura ante un panorama inflacionario ascendente. Abalsamo destacó que un incremento significativo en los precios del petróleo podría llevar a un aumento generalizado en los productos, lo que impactaría la inflación.

Consideraciones para el Futuro: Strategie a Adoptar

A medida que los analistas evalúan los rendimientos del mes, surge la pregunta crucial: ¿qué hacer con estos activos ahora? La recomendación general apunta a rotar parte de la cartera hacia inversiones en dólares. Nazareno Taus, portfolio manager, sugiere mantener ciertos bonos CER, pero también apuesta por una diversificación hacia AL29 y AL30.

Evaluando el Bono X30N6

El bono X30N6 ha despertado menos entusiasmo, y es visto como si hubiera cumplido su función. Los analistas advierten que, sin un aumento sostenido de la inflación, las ganancias podrían verse limitadas.

Desenlaces y Recomendaciones

Las proyecciones sugieren que, aunque el mes de marzo dejó un rastro de ganancias significativas, ahora es tiempo de evaluar y ajustar las inversiones. La clave estará en encontrar un balance que permita capturar rendimientos y al mismo tiempo mitigar riesgos en un entorno global cambiante.