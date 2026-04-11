Caso Di Sarli: La hija exige justicia y una nueva investigación sobre el uso del sello médico

María Virginia Valderrey se suma a la movilización en Comodoro Rivadavia para exigir que la investigación sobre el uso indebido de la firma de su madre, la doctora Di Sarli, no se archive.

Este viernes, las calles de Comodoro Rivadavia fueron escenario de una manifestación que cobra fuerza cada día. María Virginia Valderrey, hija de la doctora Di Sarli, se unió para exigir justicia ante el uso indebido del sello profesional de su madre en documentos oficiales.

Una batalla por la verdad

Valderrey hizo un llamado claro a las autoridades, indicando que la causa fue iniciada por su madre antes de su fallecimiento. El corazón del conflicto radica en el uso no autorizado del sello médico en auditorías y otros documentos, lo que podría tener serias implicaciones legales.

Consecuencias alarmantes del uso irresponsable de un sello

María Virginia destacó la gravedad de la situación, subrayando que la firma de un médico no es un simple trámite administrativo. En un momento donde el control sobre ciertas sustancias es crucial, esta irregularidad puede traer consecuencias sanitarias y legales severas.

Denuncias de irregularidades en la gestión

En declaraciones a Radio del Mar, Valderrey advirtió: “Quieren archivar la causa, y mi mamá lo denunció en vida. La firma de un médico no es solo hacer una receta; hoy, con lo que sucede con el fentanilo y otras drogas, es algo extremadamente grave”. La hija de la doctora afirmó que su madre fue forzada a firmar documentos en calidad de auditora, un puesto que nunca ocupó formalmente.

Los testimonios sugieren que el uso del sello se extendió incluso a gestiones bajo la dirección de Clemente, involucrando a obras sociales donde errores habrían sido «subsanados» irregularmente con la rúbrica de Di Sarli.

Un pedido a las autoridades sanitarias

María Virginia también se ha comunicado con la Secretaria de Salud, Romina Galarza, solicitando una investigación minuciosa sobre el uso del sello de su madre y lo que ello puede esconder en términos de irregularidades en el manejo de insumos y trámites médicos.

Una lucha multidimensional

Con una trayectoria de 17 años en el Hospital Regional, Valderrey no solo alza la voz por la memoria de su madre, sino también por su lucha personal, relacionada con el bienestar de su hija, a quien se le diagnosticó autismo. Esta situación añade otro nivel a su reclamo en pro de derechos de salud y asistencia que afectan a su familia directamente.