Evita problemas estomacales en tus viajes y disfruta al máximo tus vacaciones

Los viajes son una pausa anticipada de la rutina, ideales para disfrutar de nuevas experiencias y sabores. Sin embargo, los malestares gastrointestinales pueden arruinar esos momentos tan esperados. Te contamos por qué ocurren y cómo puedes evitarlos.

¿Por qué ocurren los problemas digestivos al viajar?

Cuando viajamos, el cuerpo se expone a nuevos alimentos, horarios y ambientes, lo que puede alterar nuestra salud intestinal. Desde la hinchazón y el malestar hasta el estreñimiento y la diarrea, estos problemas son comunes en quienes se aventuran a nuevas tierras.

Los intestinos están acostumbrados a la rutina alimentaria y cualquier cambio brusco puede afectar su funcionamiento. Por ejemplo, el estreñimiento, que se define como tener menos de tres deposiciones a la semana, es una queja frecuente entre los viajeros. Esto puede deberse a la deshidratación, especialmente en climas cálidos donde el sudor es más abundante.

Estreñimiento: Causas y Consecuencias

Los cambios en la dieta, como el consumo irregular de comidas y la baja ingesta de frutas y verduras, contribuyen a que el intestino se ralentice. Además, la falta de actividad física, común durante las vacaciones, afecta el proceso digestivo. Por si fuera poco, el estrés y el desfase horario también pueden agravar esta situación.

Diarrea: Un Invitado No Deseado

En el extremo opuesto, algunos viajeros experimentan diarrea, frecuentemente relacionada con la gastroenteritis. Esta puede ser provocada por alimentos contaminados o cambios en la dieta, como consumir comidas ricas en grasas o excesivos jugos de frutas.

El cuerpo también lucha contra el calor excesivo, lo que puede contribuir a la diarrea. En muchos casos, los episodios de diarrea y estreñimiento pueden ocurrir de manera alternada, aumentando el riesgo de deshidratación si no se reponen los líquidos suficientes.

Consejos para Mantener tu Salud Intestinal Durante el Viaje

Prepararte adecuadamente puede ayudar a minimizar el riesgo de malestares estomacales durante tus vacaciones. Aquí algunos consejos prácticos:

Hidratación: Bebe abundante agua y elige bebidas naturales. Mantente alejado de las bebidas excesivamente azucaradas.

Dieta equilibrada: Consume una buena cantidad de frutas y verduras, y evita excesos con jugos de fruta. Mantén un horario regular para las comidas.

Actividad física: Camina después de comer. El ejercicio estimula la función digestiva y puede ayudar a prevenir problemas intestinales.

Qué Hacer si Sufres de Malestares Intestinales

Si enfrentas problemas como estreñimiento o diarrea durante tus vacaciones, aquí algunos enfoques que podrías considerar:

Para el estreñimiento: Aumenta la ingesta de líquidos y suma fibra a tu dieta. También puedes considerar un suplemento de fibra si es necesario.

Para la diarrea: Medicamentos de venta libre, como la loperamida, pueden ser útiles. Sin embargo, si experimentas fiebre alta o heces con sangre, consulta a un médico de inmediato.

Recuerda, los hábitos intestinales pueden tardar un tiempo en regularse después de regresar a casa. Si persisten los síntomas, consulta a un profesional de salud.