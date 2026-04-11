¿Cuánto debe ganar una familia para ser considerada de clase media en CABA?

El Costo de Vida en Buenos Aires: ¿Cuánto Necesita una Familia para Ser Clase Media?

En marzo, una familia de cuatro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires necesitó más de dos millones de pesos para mantenerse como clase media. Este dato revela el impacto de la inflación en la economía local y las dificultades que enfrentan los hogares argentinos.

Según el informe del Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA), una familia compuesta por una pareja de 35 años y sus dos hijos, de 9 y 6 años, necesitó $2.342.860,61 para ser considerada clase media. Esto refleja un aumento del 3,2% desde el mes anterior, superando el 3% de inflación promedio.

La inflación en CABA alcanzó el 3% en marzo, con alimentos como uno de los sectores más afectados.

¿Qué se Necesita para No Caer en la Pobreza?

Para no ser considerado pobre, esta misma familia requirió $1.489.829, mientras que para evitar caer en la indigencia necesitaron al menos $814.709. Estos valores corresponden a la Canasta Básica Total (CBT) y la Canasta Básica Alimentaria (CBA).

En comparación con febrero, la Canasta Básica de Trabajo (CBT) creció un 3,45%, y la Canasta Básica Alimentaria (CBA) lo hizo en un 2,92%, reflejando un aumento que supera la inflación general en CABA, que fue del 3,0%.

Clasificación de Hogares en CABA

El IDECBA categoriza a los hogares según su capacidad para acceder a bienes y servicios:

Indigencia

Familias cuyos ingresos no alcanzan para cubrir la CBA.

Pobreza No Indigente

Hogares que, aunque no logran cubrir la CBT, pueden acceder a la CBA.

No Pobres Vulnerables

Familias con ingresos que superan la CBT, pero por debajo de la Canasta Total.

Clase Media Frágil

Hogares con ingresos que son al menos suficientes para la CT, pero no alcanzan 1.25 veces esa cifra.

Clase Media Estable

Familias con ingresos que van de 1.25 a 4 veces la CT.

Sector Acomodado

Hogares cuyo ingreso es de 4 veces o más que la CT.

El Estado de la Pobreza en Argentina

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) reportó que el 28,2% de la población vive bajo la línea de pobreza, lo que implica aproximadamente 8,5 millones de personas. En cuanto a la indigencia, este índice se sitúa en 6,3%, afectando a 1,9 millones de argentinos.

Estas cifras evidencian una disminución de la pobreza, comparando con el segundo semestre del 2024, donde 38,1% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza. La mejora se ha registrado desde el inicio de 2025, cuando la pobreza alcanzó un pico del 52,9%.

Inflación en Buenos Aires: Un Impacto Continúo

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires subió un 3% en marzo, superando el 2,6% registrado en febrero. El primer trimestre del año finalizó con un aumento acumulado del 8,9%, con una variación interanual del 32,1%.

La educación fue el sector más golpeado, con un aumento del 8,6% en marzo, seguido por transporte, que incrementó un 6% debido al alza en combustibles y costos de pasajes. Otros segmentos como equipamiento del hogar, vestimenta y vivienda también experimentaron aumentos significativos.